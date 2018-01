Največja težava pri vodi je neusklajena zakonodaja

»Tako zapleteno zakonodajo imamo, da v marsikaterem podjetju ne morejo nič narediti. Predpise bi bilo treba poenostaviti in jih nato upoštevati. Zdaj je veliko predpisov napisanih tako, da jih je mogoče obiti. Verjetno namenoma,« pravi Milenko Roš.

Imate veliko izkušenj. Kaj se je spremenilo v odnosu do vode v zadnjih letih?



V zadnjih 15 letih smo sprejeli zelo veliko različnih uredb, zakonov in podzakonskih aktov, veliko predpisov smo dopolnili, žal pa niso vsi predpisi usklajeni. Od takrat, ko sem prišel na Kemijski inštitut se je zelo veliko spremenilo. Začeli smo raziskave kakovosti rek v Sloveniji in se vključevati tudi v mednarodne raziskave. Ko so nas ljudje videli na terenu ob jemanju vzorcev, so začeli zgolj obtoževati drug drugega za onesnaženje. Do 80. let se je ozaveščenost nekoliko izboljšala in ljudje so se začeli spraševati, kaj bi še bilo mogoče izboljšati. V preteklih letih smo naredili veliko, zgradili smo čistilne naprave in kanalizacijo, a ostalo je še zelo veliko dela, poleg tega da se zavest o pomembnosti vode spet slabša. Nekateri ljudje ne upoštevajo predpisov, če jih je mogoče obiti. To je težava.

Kako gledate na razprave o živi vodi, vodi v plastenkah, naravni in standardizirano pripravljeni pitni vodi?



To področje sem dejavno proučeval. Dokazano je, da so vsi dobri izviri veliko boljši kot vsaka druga voda, naj bo iz pipe ali plastenke. Videli smo študije kristalov vode, pri zamrznjeni izvirni vodi so kristali enakomerni, pri onesnaženi so skrivenčene oblike. Verjetno je veliko odvisno od tega. Če bi lahko še enkrat začel kariero, bi si ob delu uredil zamrzovalnico in mikroskop. Vsa večja mesta so zrasla ob velikih rekah in čistih izvirih. Mi bi morali ohraniti svoje vode in narediti vse, da bodo čistejše. Ne zgolj z gradnjo čistilnih naprav, tudi z znanostjo in novimi tehnologijami. A pri nas se ustavi že pri znanosti. Pred 30 leti sem kot mladi raziskovalec imel na voljo trikrat več denarja, kot ga imajo mladi raziskovalci zdaj. To je žalostno, ker postajamo provinca, pa nam ne bi bilo treba. Denarja je dovolj, le narobe je razporejen.