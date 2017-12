Največja zmaga proti jezovom doslej

Tolmin, Bukarešta – Borci proti gradnjam novih jezov za potrebe hidroelektrarn od Slovenije do Albanije so dobili pomembno spodbudo, potem ko so romunske oblasti ustavile gradnjo tako rekoč že dokončanega jezu na reki Jiu. Pobudnik akcije Balkan Rivers Tour (BRT) Rok Rozman meni, da je to lahko mejnik glede uničevanja rek za energetske potrebe.



»Vedel sem, da sta romunska in evropska zakonodaja povsem na moji strani in da je treba prisiliti enega od zakonodajalcev k spoštovanju zakonov. Nikoli pa si nisem predstavljal, kako skorumpirane so oblasti,« je pojasnil Calin Dejeu, lokalni raftarski podjetnik, ki se je letos pridružil odisejadi BRT na reki Tari. Ugotovil je, da projekt v nacionalnem parku na reki Jiu nima veljavnega gradbenega dovoljenja, potem ko so dela ustavili leta 2012 zaradi finančnih težav družbe Hidroelectrica in nadaljevala tri leta pozneje.



Pritožbe lokalnim in državnim oblastem niso obrodile sadov, dokler ni sledil močen pritisk še na evropsko komisijo, ki je morala vzeti resno več sto pritožb posameznikov in nevladnih organizacij ter peticije s tisoči podpisov. »Cela vrsta oblasti ni upoštevala okoljevarstvene zakonodaje. Še najbolj pa nas je razočarala evropska komisija, ki je leto in pol iskala izgovore, zakaj ne uveljavi evropske zakonodaje in zaščiti enega zadnjih neokrnjenih območij Evrope, ne pa da ga žrtvuje za nepomembno količino električne energije,« je povedal Dejeu.

Rok Rozman. Foto: osebni arhiv

»Prepričan sem, da lahko dobimo tudi vojno«



A se je vztrajanje splačalo, saj je pritožbeno sodišče v Bukarešti sredi meseca razveljavilo gradbeno dovoljenje, pritožba za projekt, ki je v 90 odstotkih že narejen, pa ni več mogoča. »Prepričan sem, da lahko dobimo tudi vojno, saj Hidroelectrica gradi naprej. Ostane ji le, da začne iskati novo gradbeno dovoljenje na podlagi ponarejene študije vplivov na okolje. Prepričan sem, da bo storila prav to, saj oblasti še vedno mižijo,« je dejal.



Rok Rozman meni, da je dosežek peščice romunskih kajakašev dober dokaz, da se lahko doseže marsikaj, tudi ko je primer na videz povsem izgubljen. »Priznati moram, da sem povsem presenečen. Če se to lahko zgodi v Romuniji, potem je tudi drugje možnost, da se ohranijo divje reke. Tudi v Sloveniji, kjer smo prepričani, da smo lahko vsem vzor,« je opozoril.



Reka Jiu izvira v južnih Karpatih, kjer je skozi gorovja Parang in Retezat zarezala za 33 kilometrov spektakularnih kanjonov. Območje je zavarovano kot nacionalni park in z Naturo 2000. Jiu je zadnja prostotekoča reka v romunskih Karpatih, druge pa so že zajezili.



Roku Rozmanu in njegovemu angažmaju v okviru Balkan Rivers Tour lahko prisluhnete tudi v podkastu Strašno hudi spodaj ...