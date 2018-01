Nekateri še niso zreli za potopne smetnjake

Ljubljana – V središču mesta se občasno ob potopnih smetnjakih pojavijo kupi vrečk z odpadki. Četudi jih komunalni delavci bolj ali manj redno odstranjujejo, očitno zadeva ni urejena, kot bi morala biti. Pri iskanju krivcev za tako stanje smo od Snage dobili zanimive odgovore.



Čeprav so pri Snagi že pred več leti namesto klasičnih zabojnikov v mestu začeli nameščati potopne smetnjake, da bi onemogočili brskanje po odpadkih tako ljudem kot živalim, hkrati pa omejili smrad in polepšali videz ulic, marsikje podoba ni idealna. Pri nadzemnih delih potopnih smetnjakov za papirno embalažo in plastiko se zdi, da je težava v premajhni odprtini. Nekateri meščani niso pripravljeni izgubljati časa za posamično odmetavanje plastenk, pločevink, kartona v majhno režo, ampak jih v vrečkah odlagajo ob smetnjake. Kjer pa je ena vrečka, jih je hitro več, kakšno pristavijo tudi mimoidoči, odpadke pa potem raznašajo veter in vrane.



Na Snago smo vprašali, ali kot upravljavci načrtujejo kakšne ukrepe – morda pogostejši odvoz napačno odloženih odpadkov, uvedbo dodatnih ekoloških otokov za papirno, plastično in kovinsko embalažo, drugačen način zbiranja in odvoza odpadkov. Zanimalo nas je še, kako ljudje upoštevajo predpise o ločevanju odpadkov glede na ceno. Družine z majhnimi otroki, ki imajo gore odpadnih plenic, v zabojnike za preostale odpadke namreč ne odložijo vsega, saj bi jih to preveč stalo glede na dovoljen mesečni vnos brez dodatnega zaračunavanja. Poseben problem so lastniki lokalov, kjer zaposleni ob koncu dneva odvečno embalažo zaradi velikih količin nagrmadijo ob potopnih smetnjakih.