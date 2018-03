Nič spodbud, le kazni, tudi za embalažo

Ljubljana – Podjetjem, ki so na leto dala na trg manj kot 15 ton embalaže, ni bilo treba plačevati za ravnanje z odpadno embalažo. Po novem bodo morala poročati vsa podjetja, kdo jih bo nadziral, pa ni popolnoma jasno, inšpektorjev ni dovolj.



Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (Droe) so več let opozarjale, da je podjetij, ki dajo na trg manj kot 15 ton embalaže v Sloveniji veliko, dogajalo se je, da so Droe prevzele več odpadne embalaže, kot so je na trg dali njihovi zavezanci, v skladiščih komunalnih podjetij pa so kljub temu nastajali kupi neprevzete odpadne embalaže. Večja podjetja so tako plačevala stroške ravnanja z odpadno embalažo za še manjša podjetja. V komunalah dodajajo, da je bilo tudi nekaj zlorab tega »odpustka«, podjetja so ustavila prodajo pred 15 tonami embalaže in nadaljevala prodajo pod novim imenom. Vse te očitke je računsko sodišče združilo v zahtevo za spremembo sistema. Ministrstvo za okolje je v spremembi uredbe o embalaži določilo, da morajo vsa podjetja, ki proizvajajo, uvažajo in prodajajo embalažo poročati o količinah embalaže.

Komunalna podjetja priznavajo, da je bilo mogoče preveč zlorab omejitve na 15 ton, vendar sedanja sprememba nalaga preveč dela in tudi stroškov. Evropska direktiva tudi zato omenja možnost, da je ureditev za mala in srednja podjetja lahko drugačna. Poznavalci predlagajo pavšal, denimo dvesto evrov na leto, za odpadno embalažo do določene količine, mogoče do pet ton.