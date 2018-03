Pitno vodo smo si zastrupili s plastiko

Plastika, ki je narava ne proizvaja, je prišla globoko v vodni krog in tako nazorno kaže vpliv človeka.

Nove študije kažejo, da smo tudi v vodo iz pipe in še bolj v ustekleničeno vodo spravili delce plastike. Tako plastiko pijemo, jemo in vdihujemo, merimo pa tega ne, niti ne obstajajo nobene mejne vrednosti. Deli plastičnih vlaken so tudi v zraku, kažejo druge študije, ob vdihavanju pa lahko povzročajo vnetja. Ker se na plastiko pogosto prilepijo še škodljive snovi, delci lahko povzročajo tudi raka. Za pitje takih študij za zdaj še ni.

Glavno sporočilo svetovnega dneva voda je sicer naravno gospodarjenje z vodo, vseprisotna plastika pa je znak, da to ne obstaja v večini sveta. Po mnenju Slovenskega društva za zaščito voda bi morali pogozdovati namesto izsekavati gozdove, namesto izsuševanja poskrbeti za ohranjanje mokrišč in zmanjševati negativne učinke regulacij vodotokov.