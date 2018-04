Po Kemisu ribe v Tojnici morili kmetje?

Slabo leto po požaru v Kemisu je Tojnica doživela novo onesnaženje, v katerem so poginile vse ribe, ki so se v njej ponovno naselile. Biolog Mihael Toman je prepričan, da so se zadušile zaradi onesnaženja z gnojevko ob spiranju cisterne z vodo iz potoka.

Mrtve ribe pod mostom pri Kemisu je v ponedeljek okoli pete ure zvečer opazil krajan, ki je o tem obvestil najbližjo stanovalko ob obratu Bernardo Kropf, ta pa policijo. Reševalna ekipa ribiške družine Vrhnika je na prizorišče prišla ob pol šestih, a ni mogla več ničesar rešiti. »Vse je poginilo. Ribe so bile zaradi pomanjkanja kisika v tako hudi stiski, da so skakale iz vode, saj smo jih našli tudi na nabrežinah,« je povedal predsednik vrhniške ribiške družine Vladimir Mikec. Poginilo je okoli sto klenov, rdečeok, pisancev, ostrižev in vse njihove mladice. Babice in nežice, ki sta zaščiteni, ribiči niso našli, ni pa izključeno, da sta poginjeni v kakšnem tolmunu, saj živita pri vodnem dnu.

Onesnaženje, ki ga Mikec opisuje kot rjava in smrdeča voda, se je razredčilo že po ponedeljkovem večernem nalivu, posamične mrtve ribe in več mladic pa je bilo v torek zjutraj še vedno na več odsekih potoka. Ribiči so s policijo poskušali ugotoviti vir onesnaženja potoka, vendar ga niso našli. Po besedah Mikca je jasno le, da povzročitelj tokrat ni Kemis, saj se je pogin rib začel na odseku Tojnice nad obratom, natančneje pri mostu gorvodno od Kemisa.