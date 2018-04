Podnebne babice proti Švici

Georg Klingler je strokovnjak za podnebne in energetske politike, ki je sodeloval pri postavljanju podnebne tožbe Klimaseniorinnen v Švici, v kateri skupina starejših žensk toži švicarsko vlado za nezadostno ukrepanje pri blaženju podnebnih sprememb.

Idejo za tožbo je podal Greenpeace, ki je tudi mobiliziral jedrno skupino tožnic. Odtlej je ta narasla na preko tisoč dam, ki so postale samostojna silnica gibanja za blažitev podnebnih sprememb v Švici. Sodelujejo tudi v kampanji zbiranja podpisov za referendum o spremembi obstoječega podnebnega zakona, v katerega bi se vpisala določila pariškega podnebnega sporazuma.

Skupina je sprva na štiri vladne službe naslovila zahtevo, da cilje in ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov uskladijo z minimalnimi zahtevami pariškega dogovora. Švicarska vlada je zahtevo zavrnila, češ da je ni mogoče reševati na ravni države, temveč globalno, in proti njeni odločitvi so se dame pritožile na zveznem upravnem sodišču.

Vse se je začelo s sodnim primerom na Nizozemskem leta 2015, kjer je sodišče pritrdilo 900 civilnim tožnikom, da se mora država bolj potruditi pri prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb. Ker ima Švica enako zakonodajo kot Nizozemska, je švicarski Greenpeace naročil pravno strokovno presojo, ali lahko podobno tožbo vloži v Švici. Pokazalo se je, da lahko v Švici sprožiš tožbo proti državi le, če dokažeš, da ti je bila povzročena posebna škoda. Preko analize vročinskih valov smo pokazali, da ti najbolj prizadenejo starejše, zlasti ženske, ter dojenčke in otroke. Za tožbo v imenu otrok bi potrebovali posrednike, zato smo se osredotočili na drugo najbolj ranljivo skupino, starejše ženske. Razlog, da so iz skupine tožnikov izključeni moški, je, da poskušamo imeti čim trdnejše dokaze. Študije namreč kažejo, da so moški nekoliko manj izpostavljeni posledicam vročinskih valov.

Kako daleč je primer na sodišču?

Tožbo smo vložili 26. maja lani. Sodišče je o njej že odločilo, vendar sodbe še ni izreklo, ker ni zavezano nobenemu časovnemu roku. Običajno za odločitev potrebuje eno leto. Maja bo ponovno zasedalo, torej odločitev pričakujemo vsak čas.