Pogin rečnih galebov najverjetneje ni bil posledica kmetovanja

M. P. V.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Maribor prejela končno poročilo preiskave vzorcev poginulih galebov na območju Ptujskega jezera. Analizirani so bili vzorci jeter, prebavil in želodčne vsebine. Analiza je bila izvedena po treh različnih analiznih metodah in je vključevala skoraj tisoč različnih snovi.

Od fitofarmacevtskih sredstev je bila v nizki koncentraciji ugotovljena prisotnost aktivne snovi tembotrion, ki se uporablja za zatiranje plevelov v koruzi, ki pa ni akutno toksična za ptice. Končno interpretacijo glede vloge omenjene snovi bo UVHVVR opredelila po posvetu s strokovnjaki. Na podlagi analiznih izvidov pa zaključuje, da zastrupitev z veliko verjetnostjo ni posledica kmetovanja.

Prav tako vzroka pogina niso pokazali rezultati mikrobioloških preiskav in preiskav na prisotnost botulina. Vsi vzorci so bili negativni.

Preiskave tkiv rečnih galebov še potekajo, končni rezultati bodo predvidoma znani jutri.



Na Delo.si preberite še:



- Novi pogini galebov na Ptujskem jezeru

- S čim so se zastrupili rečni galebi?