Posek poškodovanega drevja poteka pospešeno

Stari trg pri Ložu – V državnih gozdovih je poškodovanega 1,1 milijona kubičnih metrov lesa, na dan pa ga lahko v idealnih razmerah pospravijo 12.800 kubičnih metrov. Od torka bodo pomagali Avstrijci, da bodo odstranili smreko do sredine maja.

Večinoma izruvanih dreves je v državnih gozdovih skoraj toliko, kot je enoletni obseg poseka. V družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG) poleg tega ob izvajanju del opažajo, da je obseg poškodovanih gozdov na določenih delih še večji, kot so kazale prve ocene SiDG in tudi Zavoda za gozdove, ki izdaja odločbe za izvedbo sanitarne sečnje. Decembrski vetrolom je poškodoval več kot 60 odstotkov vseh državnih gozdov. Med najbolj poškodovanimi so poleg kočevskih tudi notranjsko-snežniški gozdovi in gozdovi na Koroškem.

Z dobro opremo gre hitreje, a ne povsod. Foto Tomi Lombar/Delo

SiDG je od Zavoda za gozdove do zdaj prejel 2.104 odločb za izvedbo sanitarne sečnje, ki se skupaj nanašajo na 931.961 kubičnih metrov lesa v celi državi. V postopku izvajanja so odločbe v skupini količini 886.810 kubičnih metrov, posekali in odpremili pa so 195.392 kubičnih metrov lesa. Kot je ob izruvani 140 let stari jelki povedal Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove, se škode povečujejo. Še 2008 je veter v okolici Kamnika poškodoval 420.000 kubičnih metrov lesa, lani več kot dva milijona, žledolom leta 2014 je poškodoval devet milijonov kubičnih metrov lesa, največji prej pa 900.000. Lubadar je v preteklih letih poškodoval 730.000 kubičnih metrov lesa, zdaj pa zaporedoma dve leti po dva milijonov kubičnih metrov.

Veter je jelke in smreke dobesedno izruval. Foto Tomi Lombar/Delo

Glede na ocene, ki so jih pripravili februarja, je na Notranjskem več kot 460.000 kubičnih metrov poškodovanega lesa. Ocenjeni vetrolom na območju Postojne tako predstavlja več kot štirikratnik obsega letne sečnje. Sneg je začetek sanacije zamaknil za skoraj dva meseca, na nekaterih predelih pa sneg sanacijo ovira še danes. Na srečo tudi lubadarji zaradi snega niso pohiteli, tudi oni zamujajo, zato glavni direktor SiDG Zlatko Ficko meni, da imajo še nekaj časa. Dobro je še to, da je v notranjskih gozdovih razmerje med jelko, ki ni tako občutljiva na lubadarje, in smreko 70 proti 30, na Kočevskem in Koroškem je razmerje obrnjeno. Sanacijo gozdov pa otežujejo gozdne ceste, ki so preozke za srečanje dveh tovornjakov. S poškodovanih gozdov pa bo les vozilo 40 ali 50 tovornjakov na dan, Ficko napoveduje, da tudi ob nedeljah in praznikih.