Sanacija Kemisa: Nanut zapušča položaj direktorja (VIDEO)

L. Z.

Ljubljana – Ob 13.00 se je začela novinarska konferenca družbe Kemis, na kateri bodo predstavili konec prve faze sanacije Kemisa in nadaljnje korake v delovanju.



Direktor Kemisa Emil Nanut je v uvodu dejal, da je najpomembnejša novica, »da smo ta teden začeli delati«. O višini zneska, ki so ga porabili za sanacijo, ni hotel razpredati, saj gre za poslovno skrivnost.



»Postavil sem si dva cilja, da saniramo okolico in da dokažemo, da nismo krivi. Oba smo izpolnili. Ostal bom v podjetju, vendar zapuščam položaj direktorja,« je napovedal Nanut. Njegovo mesto bo zavzel Boštjan Šimenc, dosedanji vodja razvoja.



Izponiti so morali nekatere pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja. »Delujemo skladno z veljavno zakonodajo. Tako smo začeli sanacijo pogorišča, odstranili smo 1400 ton trdnih odpadkov in 2000 ton tekočih odpadkov. Ostala je minimalna količina odpadkov z dne 15. maja. Takoj smo se lotili tudi saniranja Tojnice: iz dna potoka smo pobrali okoli 70 kubičnih metrov mulja,« je še dejal nekdanji direktor Kemisa.



Obregnil se je tudi na poročanje medijev. »Dejstvo je, da kriminalisti samopožiga niso dokazali. Navedli so, da bi bil lahko tudi požig. Kemis je ves čas deloval z ustreznimi dovoljenji. Imamo dokaze, da smo odpadke odpeljali v tujino na sežig, žal pa so ti podatki pogosto preslišani,« je zatrdil. »Novo gradbeno dovoljenje ne bo potrebno, morali pa bomo zaprositi za tehnični pregled in bomo dobili novo uporabno dovoljenje. Za prvi del nismo posegali v konstrukcijo, zato nismo potrebovali tega dovoljenja.«



Kemis je avgusta lani izvedel najnujnejše sanacijske ukrepe, ki mu jih je Arso naložil z delno odločbo: odstranitev onesnaženih sedimentov v Tojnici in nabrežine od mesta preliva požarne vode do mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko. Poravnal je stroške interventnega čiščenja Tojnice takoj po požaru (62.000 evrov), monitoringa stanja okolja (90.000 evrov) in stroške izvedenca. Arso je izvedbo teh ukrepov ocenil za učinkovito.