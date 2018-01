Slovenija se je pridružila tožbam proti plinovodu Trst-Gradež

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Slovenija se je na podlagi sklepa vlade iz oktobra pridružila vsem petim upravnim tožbam pred rimskim sodiščem za izpodbijanje okoljevarstvenega soglasja za plinovod Trst-Gradež-Vileš, povezanega z načrtom za plinski terminal v Žavljah, so povedali na ministrstvu za okolje in prostor.

Na ministrstvu pravijo, da gre pri izdaji okoljevarstvenega soglasja za plinovod - ki je bil sprva del projekta plinskega terminala pri Žavljah, nato pa je pristojno italijansko ministrstvo postopka potrjevanja projekta terminala in z njim povezanega plinovoda Trst-Gradež ločilo - za pomembno odločitev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki pa ga italijanski pristojni organi niso izdali.

Slovenija meni, da plinski terminal ni skladen z urbanističnim načrtom za luko Trst, okoljevarstvena soglasja pa niso v skladu z direktivo o presoji vplivov načrta na okolje in ne zagotavljajo cilja ugodnega stanja v Tržaškem zalivu, zato okoljevarstveno soglasje izpodbija, so danes za STA povedali na ministrstvu.

Proti izdaji okoljevarstvenega soglasja so se s pritožbo obrnili tržaška in miljska občina, dežela Furlanija-Julijska krajina (FJK) in na slovenski strani Občina Ankaran, Slovenija pa se je kot pridružena stranka pridružila vsem petim upravnim tožbam za izpodbijanje okoljevarstvenega soglasja za plinovod pred pristojnim sodiščem v Rimu.

Kot pravijo na ministrstvu, Slovenija svoje nasprotovanje projektu plinskega terminala v Žavljah redno izpostavlja v dialogu s predstavniki Italije. »Na zadnjem koordinacijskem odboru ministrov med Slovenijo in Italijo 10. oktobra je Slovenija ponovila svoje odklonilno stališče do projekta terminala za utekočinjen plin Žavlje in z njim povezanega plinovoda Trst-Gradež-Vileš. Tudi z deželo FJK je bilo na zadnjem zasedanju skupnega odbora maja 2016 doseženo soglasje o skupnem nasprotovanju projektu,« navajajo.

Na ministrstvu sicer poudarjajo, da izdaja okoljevarstvenih soglasij za terminal in z njim povezan plinovod nikakor še ne pomeni zaključka italijanskih notranjih postopkov za njuno realizacijo.

»Prepričani smo, da bo italijanska vlada v nadaljnjih postopkih ocenila, ali gre pri terminalu dejansko za strateški energetski projekt Italije, in na podlagi tega sprejela ustrezne odločitve,« so še zapisali.