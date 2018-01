Sneg v Sahari ni neobičajen, a bo vse redkejši

Sedem metrov snega v Švici, sneg v Sahari, obilno sneženje in snežni plazovi na severu Italije in poletje na jugu. Na Floridi zaradi nizkih temperatur zamrzujejo igvane, v Avstraliji z neba dežujejo skuhani netopirji. Vremenski ekstremi so nova realnost, ali so posledica podnebnih sprememb, pa si strokovnjaki še niso soglasni.

Najenostavneje jih je pripisati podnebnim spremembam, vendar vreme in podnebje nista isti stvari, opozarja meteorolog Tomaž Gregorič z Agencije RS za okolje (ARSO). Posamezni ekstremni vremenski dogodki ne naznanjajo nujno podnebnih sprememb, lahko pa določene vrste teh dogodkov v prihodnosti pričakujemo z večjo verjetnostjo kot druge, pravi meteorolog Gregor Vertačnik z Arso. Pogostejši bodo vročinski valovi, rekordi v najvišjih temperaturah ter močnejši in kratkotrajnejši nalivi. Zmanjševali pa se bosta količina snežnih padavin in število mrzlih dni. Na splošno se povečuje verjetnost dogodkov, povezanih s povečevanjem števila dni z nadpovprečno visokimi temperaturami in zmanjševanjem števila hladnih dni.

Vremenski vzorci, kot sta bila prodor hladnega zraka v ZDA in sneg v Sahari, po besedah obeh meteorologov niso neobičajni. Preplavljenje Severne Amerike s polarnim zrakom in izjemno močno sneženje se pojavi vsakih 25-30 let, je izračunala Svetovna meteorološka organizacija. Sneg pa je Saharo pobelil tudi leta 2016 in pred tem leta 1979. Na splošno je sneženje v severni Afriki v bližini pogorja Atlas, na nadmorski višini tisoč metrov, pogosto. Takšni vremenski vzorci se bodo pojavljali tudi v prihodnosti, vendar redkeje kot v preteklosti, napoveduje Vertačnik.

Dogodki kot luciferska vročina v Avstraliji, kjer beležijo tretje najbolj vroče leto v zgodovini meritev, bodo pogostejši. Za številne vremenske dogodke pa po besedah Vertačnika ni mogoče reči, da se je njihova pogostost spremenila. Med njimi so tudi obilne snežne padavine v Alpah.