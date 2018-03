Sončne elektrarne spreminjajo sistem

Fosilni krogi se še bojujejo za preživetje, vendar je razvoj novih tehnologij in sistemov energetske samopreskrbe neustavljiv. Dobro bi bilo, če bi temu sledila tudi zakonodaja, ni pa nujno, meni Robert Golob in poudarja, da je sončna elektrarna donosna naložba.



Digitalizacija prodira tudi v energetiko, je pa kot nalašč za razpršene vire energije, potrjuje predsednik uprave Gen-I Robert Golob, ki se zadnje čase spet z zagonom uči. Takoj bi podprl strategijo Elona Muska, ki je v Avstraliji najprej iz malih sestavil ogromno baterijo, nato pa v drugem projektu opremil 50.000 hiš s sončnimi elektrarnami in baterijami. To je tudi del pilotnih projektov Gen-I.



V zadnjem času se je veliko spremenilo, na avkcijah je ponujenih veliko vetrnic, sončne elektrarne pa niso tako zanimive. Računate bolj na neto merjenje?



Ne računamo le na neto merjenje, saj verjamemo, da je sonce vir prihodnosti in da v resnici nima konkurence. Kako bo raba sončne energije urejena v predpisih, bo odvisno od posamezne države in to se bo spreminjalo. Verjamemo, da je prihodnost energetike v rokah posameznikov, ne v rokah velikih sistemov. Ko to dvoje seštejemo, vidimo, da samo sonce omogoča prenos moči oziroma upravljanja energetskega sistema z velikih konglomeratov na vsakega od nas. Seveda bodo obstajale tudi druge alternative, pomembno pa je, da se bomo sami odločali. Take priložnosti nismo imeli še nikoli v zgodovini. Poti nazaj v nobenem primeru ni.