Upadanje biološke raznovrstnosti zahteva takojšnje ukrepanje

WWF poziva slovenske občine in državljane, da v soboto izklopijo luči med pol deveto in pol deseto zvečer.

M. P. V.

Nevladna organizacija WWF v letošnji akciji Ura za Zemljo (Earth Hour) vse prebivalce poziva k ukrepanju za ohranjanje biološke raznovrstnosti, ki hitro upada.

»Biološka raznovrstnost je temelj življenja na našem planetu. Danes, ko smo potisnili planet in njegove ekosisteme do roba, je Ura za Zemljo naša priložnost, da izkoristimo svojo moč kot posamezniki in kot kolektiv za zaščito tkanine življenja v zameno za vse, kar nam daje. V korist vsega življenja na Zemlji pa tudi naše lastne prihodnosti,« je dejal Marco Lambertini, generalni direktor WWF International.

Z geslom »Connect2Earth« (Poveži se z Zemljo) letošnja Ura za Zemljo izpostavlja najpomembnejše svetovne okoljske probleme. Kolumbijci bodo od vlade zahtevali, da prekinejo sečnjo gozdov do leta 2020, Francoska Polinezija pa bo začela varovati pet milijonov kvadratnih milj morja.

V naši regiji bo WWF poudaril povezavo med biološko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami. Sloganu »Connect2Earth« so v WWF Adria dodali slogan »Connect2Rivers«. Celotna pobuda se bo osredotočila na zaščito naših sladkovodnih ekosistemov in pomembnih rek, ki so med najbolj ogroženimi ekosistemi. Sladkovodne vrste namreč izumirajo najhitreje med vsemi vrstami, kar 100-krat hitreje kot vrste na kopnem. Njihovo število se je v samo 50 letih zmanjšalo za kar 81 odstotkov, predvsem zaradi gradnje jezov, ki prekinjajo rečni tok, onemogočajo migracijo in prenos hranil.

»V Sloveniji Uro za Zemljo usmerjamo v zašito naše reke Mure, ki ji grozi izgradnja kar osmih hidroelektrarn. Z izgradnjo jezov in hidroelektrarn bi uničili zadnjo veliko nižinsko reko v Sloveniji, ki je dom naših največjih poplavnih gozdov in ravnic, ki so zelo pomembni za blaženje posledic podnebnih sprememb. Mura je dom tudi 51 vrst rib, največjega števila ribjih vrst v Sloveniji. Z gradnjo jezov bi jih večina izumrla.«

WWF Adria zato poziva državljane k podpisu peticije za ohranitev reke Mure, ki jo bodo Ministrstvu za okolje predali na dan voda, 22. marca, je povedal Bojan Stojanović iz WWF Adria, vodja pobude Earth Hour v Sloveniji.

WWF poziva tudi vsa slovenska mesta in občine, zlasti tiste, ki pri pobudi še niso sodelovale, da se pridružijo Uri za Zemljo in še enkrat zamračijo svoja središča in znamenitosti. Slovenija v Uri za Zemljo sodeluje deseto leto in število sodelujočih mest vsako leto narašča, pravijo v nevladni organizaciji.

Pobudi se je letos uradno pridružila tudi Zveza tabornikov Slovenije, ki bo med svojimi člani dvigovala zavest o pomenu ohranjene narave in rek.