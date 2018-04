»Ustavite sprejetje uredbe o hrupu!«

Zagorje – Zasavski okoljski aktivisti iz Eko kroga zahtevajo od vladne zakonodajne službe, da zaustavi postopek sprejemanja širše sporne uredbe o hrupu, ki jo želi ministrstvo za okolje in prostor (Mop) uzakoniti še v mandatu Cerarjeve vlade. Namesto tega, pozivajo, naj Mop začne pripravljati nov zakonski predlog, ki bo v nasprotju z aktualnim transparenten.

Transparentno za Uroša Macerla, predsednika Eko kroga, pomeni, da na okoljskem ministrstvu najprej analizirajo, zakaj v državi potrebujemo nov predpis, nato pripravijo strokovne podlage, vključijo zainteresirane javnosti v vse faze priprave predpisa, pripravijo javno razgrnitev, upoštevajo pripombe in čistopis predpisa, šele nato pa ga sprejmejo.

Uredba o hrupu ni sporna le za okoljske aktiviste, negativno mnenje nanjo je pred dnevi izdala tudi protikorupcijska komisija (KPK). Opozorila je na visoko tveganje za koruptivnost in neintegritetno ravnanje. »Menimo, da predpis, ki je obremenjen s tako negativnim mnenjem KPK, ne bi smel v nadaljnjo obravnavo,« vladni službi, ki je pristojna za zakonitost predpisov, sporočajo aktivisti.

Naj spomnimo: KPK je v mnenju uredbe o hrupu opozorila na zavajanje uradnikov in funkcionarjev ne le na Mopu, temveč tudi v infrastrukturnem in gospodarskem resorju ter obsodila iskanje bližnjic na škodo zdravja ljudi in v korist onesnaževalcev okolja s hrupom. Slovenija je tako daleč, trdijo na KPK, da so stališča onesnaževalcev postala stališča pripravljavcev predpisov, kar je obsojanja vredno in zaradi česar celo KPK poziva k osebni odgovornosti zaposlenih v državni oziroma sploh javni upravi.