V teoriji z odpadki solidni, v praksi pa ne

Ljubljana – Ostankov pogorelih odpadkov v Zalogu pri Straži se menda ne da odstraniti drugače kot s sežigom, toda za to jim je treba povečati kurilno vrednost z dodajanjem novih odpadkov. Sežigalnic nimamo, imamo pa obrate za razgradnjo izrabljenih vozil.



Ministrstvo za okolje je pred leti kot dve mogoči lokaciji sežigalnice določilo Ljubljano in Maribor, a je Ljubljana vmes postala občina brez odpadkov, pri tem pa je sežigalnica odveč. Maribor se je odločal za preizkus plazmične pretvorbe odpadkov, vendar je bila to preveč nepreizkušena tehnologija za slovenske predpise, ki pa si jih je priredilo Celje za že postavljeno toplarno na odpadke.



Starih bi se znebili z dovozom novih



Na pogorišču Ekosistemov v Zalogu pri Straži je osem mesecev po velikem požaru še vedno 5000 ton odpadkov. Primerni so le za sežig, a zaradi nizke kurilne vrednosti jih je prej treba ustrezno obdelati.



V podjetju predlagajo, da bi to storili tako, da bi na lokacijo pripeljali še enkrat toliko novih odpadkov in jih pomešali z dosedanjimi. Občani so zgroženi. »Ideja, da bi v Zalog navozili 7000 ton novih odpadkov, da bi jih zmešali s 5000 tonami starih, je milo rečeno sprevrženo razmišljanje. Kakršnokoli obdelovanje odpadkov, niti z mobilno obdelovalno enoto, ne pride v poštev,« so zapisali v civilni iniciativi Zalog - Loke. Župan občine Straža Dušan Krštinc je bolj pragmatičen: »Naš edini cilj je, da se odpadki odpeljejo z lokacije.«