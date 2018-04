Vsak dan več prevozov paketov opravijo kolesarji

Z zeleno dostavo se v Ljubljani ukvarja Kooperativa LMC, ki je socialno podjetje. Delovanje se sicer širi vsak dan, saj člane kooperative najema tudi logistično podjetje Dpd za zeleno dostavo paketov, ki raste s širjenjem spletne prodaje. Delo je kljub temu delno prostovoljno, pravi Jurij Bavdaž.





Kolesarska dostava se menda najbolj širi v mestih. Kako je pri nas?



Ljubljana ima krake, zato je treba prevoziti dva ali tri kilometre več, kar podaljša prevoz, volumen blaga pa ni tako velik, da bi to v celoti odtehtal. Prikolica ima prostornino pol kubičnega metra, imamo tudi večje, tri četrtine kubičnega metra. Na dan s tem voznim parkom dostavimo dva kubična metra blaga. Gremo dvakrat, to je že en kombi. Čeprav kombiji razvažajo večje pakete, ki jih s kolesi še ne moremo.



Ni mogoče s kolesom prepeljeti ene omare?



To je drugačen tip prevoza. Naša kolesa so za paketno dostavo, drugi tip pa je namenjen za težke tovore. Morali bi imeti prikolico, ki zdrži do 500 kilogramov. S Snago smo se že pogovarjali, da bi prevzeli del kosovnega odvoza, pa se nismo mogli dogovoriti. Rekli so, da bo, čez štiri ali pet let.



Ste pa socialno podjetje?



Res je. Zaradi tega smo računali tudi na podporo države, nekaj malega za zagonska podjetja smo dobili, da smo kupili kolesa. Ta so draga, okoli 3000 evrov vsako. Začeli smo z ničle, tako pri kapitalu kot opremi, in še vedno delamo tri četrtine prostovoljno, projekt sicer ne bi mogel steči. Zdaj se nekaj kaže prek socialnega podjetja, uvajali bomo dva nova kolesarja. Občasno delamo, skupaj nas je deset. Lahko bi se redno zaposlili, če bi imeli dovolj prihodkov. Ker šele dobro začenjamo, tega še ni za eno celo zaposlitev.

Nekateri naročniki zahtevajo uporabo njihovih uniform. Foto Borut Tavčar/Delo



Ste edini, ki to delate?



Smo edini, ki smo tako nori, da to delamo brezplačno. Takih ni. Kljub vsemu je logistika in organizacija procesov zahtevna, kot za katerokoli podjetje, kurirji sami tega ne bi zmogli. Če je posel zagnan, računovodstvo, garaže, organizacija, vzdrževanje koles in drugo, lahko delajo. Včasih pride tudi naročilo, ko gre na pot pet kolesarjev.



Prednost pa je, da niste omejeni na dve uri dostave.



Tako je, imamo dostop do središča mesta po 10. uri. Logično bi bilo, da tako ostane.



So prihodnost kolesa ali droni?



Seveda so tudi droni prihodnost dostave, a bomo še dvajset let morali potiskati pedale. Sicer imamo pomožne motorje na elektriko, da je delovnik lažje preživeti. Okoli 20 kilometrov prevozimo z vsemi paketi na dan. Isto pot bi moral opraviti kombi, tako mi prihranimo precej onesnaženja.