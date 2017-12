Z bioekonomijo do trajnostnejšega razvoja

Napovedi so samo izvleček preteklosti, svet spreminjajo inovacije in te so nujne za zamenjavo nafte kot gradnika gospodarstva.

640K bo za vse dovolj, je Bill Gates leta 1981 odvrnil ob predstavitvi novega računalnika s 640KB uporabnega spomina. Težko se bo ločiti od nafte, saj je skoraj povsod, a tudi to je mogoče s pravo podporo inovacijam.

»Kaj dela drevo? Uporablja zrak s 440 molekulami ogljikovega dioksida in jih uporabi za rast. Treba je torej reciklirati ogljik, in to delamo. Z ogljikovim oksidom in dioksidom hranimo bakterije in te proizvajajo etanol. Politika mora poskrbeti za podporo, za tvegani kapital, saj tehnologije ne rastejo linearno,« je na investicijskem vrhu o bioekonomiji v Helsinkih dejala Jennifer Holmgren iz družbe LanzaTech. Alexander Stubb iz Evropske investicijske banke (EIB) pa je takoj opozoril, da je treba pri tem biti previden, saj so nove tehnologije lahko zelo umazane. Kot primer je navedel transakcijo z bitcoinom, ki porabi toliko energije kot hiša za ogrevanje. Tudi zato EIB, ki upravlja 600 milijard evrov, pripravlja platformo za bioekonomijo.