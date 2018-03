Zakon o hidroelektrarnah krši predpise

Ljubljana – »Če je odstop predsednika vlade podlaga za hitro sprejemanje zakonov, potem bodo ti meseci zelo škodili prihodnosti države,« so ostri naravovarstveniki ob predlogu zakona za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Parlament ga bo obravnaval v sredo.



Civilne pobude, strokovnjaki in nevladne organizacije, prvi je pod dopis Društva za proučevanje rib podpisan Mihael Jožef Toman z Biotehniške fakultete, zahtevajo umik predloga zakona o načinu gradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save (med Ježico in Suhadolom), ki ga predlaga poslanec Desusa Ivan Hršak iz Hrastnika. Zakon pred obravnavo v državnem zboru zahteva širšo obravnavo v strokovni javnosti, pravijo v društvu.

Najprej bi morali za zakon opraviti celovito presojo vplivov na okolje. Srednja Sava je dodobra pokrita z območji Nature 2000, v ta območja sodi šest od devetih načrtovanih elektrarn, poleg tega je to eno največjih strnjenih območij sulca v Evropi.