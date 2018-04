Zaradi nepravilnosti v Ekosistemih ovadena inšpektorja

A. S. H., STA

Straža - Inšpekcija za javno upravo je po poročanju Televizije Slovenija ugotovila, da okoljski in gradbeni inšpektor kljub številnim prijavam in opozorilom več let nista uspešno in učinkovito v skladu s pooblastili ukrepala zoper lastnike predelovalnice odpadkov Ekosistemi v Straži pri Novem mestu, ki je julija lani zgorela. Inšpektorat ju je ovadil.

Poročilo je razkrilo številne nepravilnosti pri delu gradbenega inšpektorja. Ta je v nadzoru leta 2011 ugotovil, da ima družba Ekosistemi vsa ustrezna gradbena in uporabna dovoljenja, čeprav je prvega pridobila leta 2012, uporaba objekta za opravljanje tovrstne dejavnosti pa ji je bila dovoljena z uporabnim dovoljenjem, izdanim v letu 2014, torej tri leta po ugotovitvi inšpektorja, da ga imajo.

Okoljski inšpektor je prišel celo v nasprotje z lastnim mnenjem, saj je sredi postopka odvzema okoljevarstvenega soglasja zatrdil, da je stanje sanirano, nato pa nekaj mesecev pozneje med novim pregledom ugotovil, da ni tako. Vse fotografije, ki naj bi dokazovale sanacijo, so iz spisa izginile.

»K zapisniku niso bile priložene oz. so izginile fotografije, ki so bile priloga zapisnika, s tem da je bil ta zapisnik pomemben za odločanje v neki konkretni zadevi,« je pojasnila glavna inšpektorica Lidija Apohal Vučković. Prav zato so policiji naznanili sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, ker so bile odkrite takšne nepravilnosti, da bi lahko šlo za nevestno delo.

Na policijski upravi Novo mesto so potrdili, da »kriminalisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja z zlorabo javnih pooblastil.« Inšpektorat za javno upravo je predlagal tudi disciplinske ukrepe zoper dva inšpektorja in dva uradnika. »Mislim, da bi lahko sklepali, da so te nepravilnosti vplivale na to, da je bilo reševanje tega problema tako dolgotrajno,« je prepričana inšpektorica.

Agencija RS za okolje je podjetju Ekosistemi sicer 27. oktobra lani odvzela okoljevarstveno dovoljenje na podlagi neizvršene pravnomočne inšpekcijske odločbe z 18. julija lani, dva dneva pred požarom v Zalogu pri Straži. Podjetje se je na inšpekcijsko odločbo pritožilo, okoljsko ministrstvo pa je pritožbo zavrnilo. Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja je začel veljati 5. februarja. V družbi so nato napovedali pritožbo na upravno sodišče.