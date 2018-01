Zemeljski plin za tovornjake

Sežana - V Sežani je družba Butan plin odprla prvo stacionarno črpalko za utekočinjen zemeljski plin (UZP) v Sloveniji. Gre za projekt SiLNG, ki v okviru instrumenta za povezovanje Evrope vzpostavlja mrežo polnilnih mest na utekočinjen zemeljski plin (UZP) za tovorna vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.

Danes so v Sežani z UZP napolnili prvo tovorno vozilo. Sledita še postaji v Ljubljani in hrvaški Reki. Prvo vozilo podjetja Autamarocchi je napolnila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. »UZP kot pogonsko gorivo omogoča za okolje prijaznejši promet, še posebej za cestni tovorni promet, ki povzroča 25,9 odstotka emisij toplogrednih plinov v cestnem prometu. Potrebna infrastruktura in dostopnejši alternativni viri energije bodo omogočali, da naredimo korak naprej pri razogljičenju naše logistične mreže,« je povedala komisarka.

Celoten projekt je vreden tri milijone evrov, Evropska unija ga sofinancira polovično. V Butan plinu, ki bo postavil polnilnice v Sloveniji in na Hrvaškem, pa poudarjajo pomen razvoja politik, ki bodo spodbudile prevoznike v regiji k uporabi alternative v prometu. Tomaž Grm, generalni direktor Butan plina, je ob tem povedal, da so se za nakup vlačilcev na UZP že odločili prvi slovenski prevozniki, ob nekaterih spremembah politik pa se jih bo za tako potezo odločilo še več.

Cilj je 4000 tovornjakov

»Prehod v nizkoogljično družbo bo še posebej velik izziv v prometu. Hkrati pa tudi spodbuda za znanstveno-raziskovalno sfero in gospodarstvo, da poiščeta rešitve na tem področju, pri čemdsdvčerer bo pomagala tudi država. Naš skupni cilj mora biti, da postanemo ena vodilnih držav na področju rešitev za zeleni promet,« je dodal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Napovedal je še, da bodo organizirali sestanek z Eko skladom o tem, kako spodbujati nakup tovornih vozil na utekočinjeni zemeljski plin: »Ne vem, če je danes v Sloveniji registrirano kakšno tovorno vozilo te vrste, cilj je, da jih bo leta 2030 več kot 4000.« Obljubil je, da bodo preverili, ali je mogoče znižati ceno goriva. »Cena z

dajatvami je kar nekaj višja kot v Italiji in na Hrvaškem. A to je odvisno tudi od dogovora z ministrstvom za finance,« pravi minister.

Spodbude za plin, dražji dizel

UZP je čistejši kot dizel, povzroča manj hrupa, manj stane, pomembna prednost je tudi domet, saj lahko ta vozila z enim polnjenjem prevozijo 1500 kilometrov. Kot primer dobre prakse v Butan plinu kažejo na Nizozemsko, kjer so znižali trošarine za plin in jih dvignili pri dizlu. V mednarodnem podjetju Autamarocchi, ki ima več kot 750 tovornih vozil, imajo 20 tovornjakov na UZP, v kratkem jih bodo pridobili še 20. V Sloveniji bodo že spomladi na cestah trije tovornjaki prevoznika Klemen transport.