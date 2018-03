Zmagovalci ekokviza so iz Spodnje Polskave

Ljubljana - Zmagovallka letošnjega ekokviza je ekipa Ekofrajerji1 iz OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Na OŠ Dravlje v Ljubljani se je tako končalo tekmovanje, v katerem je sodelovalo 2850 osnovnošolcev iz vse Slovenije.

Zmagovalna ekipa Ekofrajerji1. Foto Ekošola

Drugo mesto je zasedla ekipa Ekosrajce4 iz OŠ Križevci, tretje mesto je pripadlo drugi ekipi OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava z imenom Ekofrajle13. Zmagovalnim ekipam je v imenu Telekoma Slovenije, ki je že deseto leto zapored soorganizator Ekokviza, čestitala Nelida Turk, predstavnica Telekoma, ki jim je predala tudi donacije za ekološke naložbe v skupni višini 5000 evrov.

Druge so bile Ekosrajce4. Foto Ekošola

Dvanajst najboljših ekip iz šolskega tekmovanja, ki je potekalo 7. februarja letos in je bilo zaradi tehničnih težav pri določenih ekipah ponovljeno 15. februarja, so se ekipe iz 134 osnovnih šol pomerile prek računalnika v poznavanju treh vsebinskih sklopov (okoljski odtis, trajnostna mobilnost ter učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije). Na državno tekmovanje se je uvrstilo osem ekip, ki so dosegle največ točk v posamezni regiji, ter štiri dodatne ekipe, ki so skupno zbrale največ točk.

Ekipa Ekofrajle13 je zasedla tretje mesto. Foto Ekošola

Ustni del tekmovanja je potekal v živo na odru v OŠ Dravlje, ekipe pa so se med seboj pomerile v igri »hitri prsti«. Ekipe so glede na rezultate reševanja kviza po pisnem delu razdelili v štiri skupine in zmagovalci skupin so v polfinalu postali ekipa Ekosrajce4 z OŠ Križevci, ekipa Eko vile z OŠ Sveti Tomaž, in dve ekipi Ekofrajerji1 in Ekofrajle13 z OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava.

Še vedno dolično četrto mesto pa Eko vile. Foto Ekošola

V finalnem dvoboju sta se pomerili ekipi iz OŠ Križevci in ekipa Ekofrajerji1. Po zastavljenih sedmih vprašanjih v finalu je zmagovalka letošnjega ekokviza postala ekipa Ekofrajerji1 iz OŠ Antona Ingoliča.

Velika podpora

Vse ekipe so imele veliko podporo v glasnem navijanju svojih sošolcev in prijateljev, pesti pa so za svoje učence stiskali tudi njihovi mentorji.

Podpora je zelo pomembna in dobrodošla, sicer bi bilo vse preveč resno. Foto Ekošola

Zmagovalnim ekipam je pokale izročil častni gost, kajakaš na divjih vodah in dobitnik srebrne olimpijske kolajne v Riu Peter Kauser. Ob tem je izrazil navdušenje ob letošnji izbiri aktualnih tem, ki učencem na zabaven način približa vsebine o odgovornem ravnanju z okoljem, kar otrokom omogoča, da pridobljeno znanje uporabijo tudi v vsakdanjem življenju.

Poleg pokalov so zmagovalne ekipe prejele tudi donacije Telekoma Slovenije, ki je tudi letos zmagovalnim šolam namenil 5.000 evrov za naložbe, s katerimi bodo še bolj prijazne do okolja. Zmagovalci so prejeli tudi prehodno zastavo Ekofaca 2018.