Albanijo bi imeli v Evropski uniji

A. V., STA

Tirana - Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk se je danes zavzel za začetek pristopnih pogajanj z Albanijo. Na obisku v Tirani je dejal, da to ni le priporočilo Evropske komisije, temveč tudi njegovo osebno mnenje. Ob tem je priznal, da bo izziv o tem prepričati tudi vse članice Evropske unije na junijskem vrhu.

Glede na poročilo Evropske komisije je Albaniji uspel velik napredek, je dejal Tusk. Po njegovem mnenju je v najboljšem interesu Evrope, da se celotni Zahodni Balkan pridruži EU ter pozval, da se na vrhu EU-Zahodni Balkan, ki bo 17. maja v Sofiji, potrdi evropsko perspektivo Zahodnega Balkana, so sporočili iz Bruslja.

Veliko izzivov in težkega dela

Po srečanju z albanskim premierjem Edijem Ramo je Tusk še opozoril, da pogajanja o članstvu ne bodo lahka, a da bodo vredna napora. »Na poti bo veliko izzivov in težkega dela,« je povedal in med drugim opozoril, da mora Albanija zagotoviti vladavino prava in okrepiti boj proti organiziranemu kriminalu.

Evropska komisija je prejšnji teden priporočila začetek pogajanj z Makedonijo in Albanijo. Slednja je kandidatka od leta 2014, to pa je bilo njeno prvo priporočilo. Rama je prejšnji teden ocenil, da je njegova država »prestala zgodovinski preizkus zbliževanja z Evropo«, a da jo čaka težko delo.

Po Sofiji se bodo predstavniki EU konec junija zbrali na vrhu v Bruslju, kjer bodo med drugim razpravljali in odločali o evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana.