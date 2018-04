Anketa Dela: Šarčevo vodstvo na majavih nogah

Prve tri stranke (LMŠ, SDS, SD) so izgubile, druge tri (SMC, NSi in Desus) pa pridobile

Ljubljana – Politične stranke so v zadnji krog pred majskim finalom pritekle v dokaj izenačenem vrstnem redu. Jasnega favorita ni; stranke, ki nekoliko zaostajajo, so dodale plin.



V predzadnji redni predvolilni anketi smo v Delu naredili preizkus, koliko se razlikujejo strankarske preference, če vprašanje zastavimo z odprto ali zaprto listo. Slednje predstavlja najboljši približek glasovalnega lističa, saj anketarji v tem primeru preberejo anketirancem ves seznam strank in nato vprašani izberejo. Še preden smo izvedli anketo po običajni poti, smo anketirancem zastavili tako imenovano odprto vprašanje, ko morajo vprašani sami brez priklica navesti ime stranke, za katero bi glasovali.