Bančne razlastitve: Predlagani zakon ne odpravlja neustavnosti

Ljubljana – Potem ko so poslanci kljub izraženim pomislekom odločili, da je predlog zakona o pravnem varstvu razlaščencev primeren za obravnavo v DZ, sta zakon raztrgala še zakonodajno-pravna služba in ustavni svet. Tako kot razlaščenci ugotavljata, da predlog ne odpravlja neustavnosti.

Nova neustavnost



Zakonodajno-pravna služba navaja, da predlagane rešitve ne odpravljajo očitkov ustavnega sodišča, še posebno ne informacijskega neravnotežja med razlaščenci in Banko Slovenije, posebna procesna pravila pa da ogrožajo pravico do polne odškodnine. Meni celo, da bi to lahko pomenilo ponoven protiustaven poseg v pravice nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Med drugim opozarjajo, da bi morali razlaščenci imeti dostop do podatkov še pred vložitvijo tožbe, in to vsi, ne le tožniki. Dodajajo še, da dokumenti, ki naj bi bili objavljeni na spletu, ne zadostujejo za utemeljitev tožbenega zahtevka. Opozarjajo tudi na možno dolgotrajnost postopkov in velike stroške, zadržke pa so izrazili tudi do imenovanja odbora izvedencev. Prav tako se jim zdi sporna obvezna uporaba predlaganega zakona.



DS zakona ne podpira



Niti državni svet predloga zakona ne podpira. Predlog zakona ne uresničuje vsebine iz odločbe ustavnega sodišča in v smislu zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva ne izboljšuje položaja nekdanjim imetnikom, prav tako v konceptualnih rešitvah precej odstopa od podanih stališč ustavnega sodišča, so zapisali. Med drugim izpostavljajo nezadosten dostop do podatkov, neučinkovanje sodbe na vse imetnike in izračun odškodnine.