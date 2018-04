Bodo šli zakonski predlogi poslancev v predal?

Ljubljana – Predsednik DZ Milan Brglez se je znašel pred precejšnjo zadrego. Za izredno sejo, ki jo zahtevata SMC in Levica za obravnavo zakonov, ki so jih vložili njuni predstavniki, ni nobena druga poslanska skupina, ob tem pa ne manjka ostrih besed med koalicijskimi partnericami.



»Zadosti je bilo manipulacij in politikantskih potez starih političnih strank, ki s takšnim cirkusom blokirajo vse, kar mora politika dobrega narediti za ljudi, ne pa sama zase,« se je vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer odzvala na napoved SD in Desusa oziroma ravnanje teh dveh strank in SDS, da bodo obstruirali izredno sejo za obravnavo poslanskih predlogov in vse za to potrebne sklice matičnih delovnih teles.



Izredno sejo 24. in 25. aprila sta zahtevali SMC in Levica za obravnavo zakonov, pod katere so podpisani njuni poslanci. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je sejo označil za nabiranje političnih točk, vodja poslancev Desusa Franc Jurša pa v njej vidi preveliko škodo za državo. Tako so poslanci SD, Desusa in SDS v četrtek že obstruirali sejo odbora za infrastrukturo in okolje, ki je obravnaval zakona o sanaciji Celjske kotline in o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik.



»Politično stališče SMC je zelo jasno: Bolje za vse. Cena, ki jo plačujemo za to, da želimo delati do konca in ljudem zagotoviti nekaj več, ne pa usmerjati vseh moči v volilno kampanjo, je zanemarljiva glede na to, kaj dobrega bi lahko naredili za ljudi. Škoda, ki jo s sedanjim pristopom delajo SD, Desus in SDS, je velika,« je bila kritična Kustec Lipicerjeva in opomnila, da je delovno mesto poslancev v državnem zboru, za kar tudi dobivajo plačo. Kolega iz nekdanjih partneric ji nista ostala dolžna. »Mi smo jih na to opozarjali. Nismo krivi, če nimajo političnih izkušenj in so šli tako množično vlagat zakone, pozabili pa so, da so imeli predsednika vlade, ministrstvo za finance in da so imeli kar precej teh zakonov v rokah njihovi ministri,« je komentiral Franc Jurša.



Počakati na prihodnjo vlado



Ista usoda čaka tudi zakona o urejanju pokojnin za športnike, kulturnike in znanstvenike, ki sta ju vložila njuna kolega Peter Vilfan in Primož Hainz ter ju v zadnjem hipu uvrstila tudi na sejo. »Načelni bomo in bomo obstruirali vse zakone, tudi ta dva. Verjetno pa predlagatelja tega ne bosta storila,« je napovedal vodja poslanske skupine Desusa.



»Zadrega je velika. Smo dve uri pred razpustom parlamenta in nekateri bi zdaj reševali tisto, česar niso v treh letih in pol. Nič takega se ne bo zgodilo v Sloveniji, če se bo počakalo dva meseca in bo prihodnja vlada sprejemala pomembne odločitve,« pa je dejal Han, ki se je na konkretni očitek Simone Kustec Lipicer odzval, da se mu ne zdi, da bi ga lahko kdorkoli zmerjal, da si ne zasluži plače. »Me pa žalosti, da so nekateri nekatere poslance tri leta in pol držali stran, niso smeli govoriti, nastopati in zastopati svojega okolja, zdaj bi pa v zadnjih dveh mesecih rešili vse.«



Dvomi, da so finančne posledice vloženih zakonov – pri devetih je podpisnica SMC, pri dveh Levica in pri dveh poslanca Desusa – tako majhne, kot trdijo pobudniki izredne seje, in se sprašuje, ali je res treba državo preobremeniti v zadnjih izdihljajih državnega zbora. Kljub zapletom na kolegiju predsednika državnega zbora, ko ni bilo dovolj glasov niti za potrditev časovnice, kaže, da seja vendarle bo, težava pa bo pri vseh zakonih, ki jih matična delovna telesa še niso potrdila.



V ponedeljek pa se začne izredna seja, na kateri bodo obravnavali vladne zakone, ki so bili že usklajeni na vladi in jih bodo podprle vse tri koalicijske stranke.