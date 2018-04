Boj proti neenakosti glavna obljuba SD volilnega programa

Židan: Imamo potencial, da smo na teh volitvah do trikrat močnejši kot na prejšnjih.

Ljubljana – Po enem letu priprav člani programske konference SD danes sprejemajo predvolilni program s sloganom Samozavestna Slovenija. Ta v več kot 500 ukrepih zasleduje tri ključne cilje, s katerim želijo Slovenijo uvrstiti med deset najbolj uspešnih držav.

»Ponovno bomo razvili srednji razred, zaradi česar bomo na drugačnem mestu, kot smo danes,« je povedal predsednik stranke SD Dejan Židan. »Ne bomo tolerirali dolgih čakalnih dob in razumeli bomo gospodarstvo tako, da se leto 2008 ne bo nikoli več ponovilo,« je napovedal. V štirih letih so po njegovem sposobni izvršiti pomemben del programa, v osmih letih pa v celoti.

Program je pripravila programska skupina v sodelovanju s strokovnimi sveti pod vodstvom Patricka Vlačiča, nekdanjega ministra za promet v Pahorjevi vladi, ki sicer ni kandidat za poslanca ali ministra.

Vlačič je kot prvi programski cilj izpostavil boj proti družbeni neenakosti na področjih zdravstva, trga dela in pravosodja. Med prednostnimi nalogami je sanacija zdravstvenega sistema. Po mnenju Židana je treba spremeniti delovanje javnih zdravstvenih zavodov, ki bodo imeli večja pooblastila in odgovornost. A tudi to ne bo omogočilo boljše oskrbe ljudi, če bo Slovenija za zdravstvo namenila le 8,6 odstotka BDP, je poudaril predsednik stranke.

Pomemben del ukrepov so še na področju gospodarstva, pri čemer napovedujejo davčno prestrukturiranje s ciljem, da bi razbremenili srednji razred. Bistveno bi posegli v dohodninsko lestvico, pri čemer bi zmanjšali razliko med bruto in neto plačo. »Na novo morebitno krizo smo s temi ukrepi pripravljeni,« je povedal Vlačič.

Izpostavil je še področje varnosti, ki jo razumejo širše od le obrambne, predvsem kot enake možnosti na področju trga dela, izobraževanja in zdravstva.



Objavili so nekatera imena za kandidate. Foto: Tomi Lombar/Delo

Želja po zmagi

»Uspevajo stranke, ki nimajo ideologije, obraza, zlasti pa ne programa. Krive smo stranke, ki ne izpolnimo obljub,« je v govoru povedal Dejan Židan. Stranka je bistveno močnejša kot na državnozborskih volitvah 2014, ko so dosegli šest odstotkov glasov, je izpostavil. »Imamo potencial, da smo tudi do trikrat močnejši,« je povedal Židan in ponovno poudaril, da si ne želijo sodelovali z desnimi strankami.

Konferenco so poleg nekaterih poslancev obiskali evropska poslanka Tanja Fajon, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak in nekateri župani.

Med gospodarstveniki so prisotni podjetnik Dušan Olaj, ki se iz gospodarstva podaja v politiko in je eden od možnih kandidatov za gospodarskega ministra. Med gosti so še nekdanji minister Jernej Pikalo, nekdanji prvi sindikalist Dušan Semolič, glavni tajnik stranke Dejan Levanič, podpredsednica sveta za pravosodje SD Dominika Švarc Pipan, ki se prvič podaja v politiko.

Konferenco so obiskali tudi nekateri tuji gostje. Med njimi so nekdanji predsednik avstrijske vlade in vodja avstrijskih Socialdemokratov (SPÖ) Christian Kern, predsednik Stranke evropskih Socialistov (PES) Sergei Stanishev in predsednik stranke hrvaških Socialdemokratov (SDP Hrvaške) Davor Bernardić.