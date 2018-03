Borut Pahor lagal parlamentarni komisiji o Tešu 6

B. T.

Ljubljana - Glavna ost poročila parlamentarne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri Tešu 6 bo po naših podatkih usmerjena proti nekdanjemu predsedniku vlade in zdaj predsedniku države Borutu Pahorju.

Borut Pahor je preiskovalni komisiji zatrdil, da projektu Teša 6 ni posvečal posebne pozornosti do podnebne konference v Kobenhavnu, kjer so opozorili, da je treba emisije korenito zmanjšati. Parlamentarni preiskovalci, ki jih vodi Matjaž Hanžek, pa so ugotovili, da je Pahor že januarja 2009 sodeloval na seji strateškega sveta za energetiko, ki ga je ustanovil, pogovarjali pa so se tudi o drugem bloku jedrske elektrarne kot o Tešu 6.

Druga ključna točka je obisk predsednika EIB pri Franciju Križaniču in potem tudi pri Pahorju. Takrat se je že vedelo, da bo Teš 6 stal več kot milijardo, saj so ugotovili, da 350 milijonov evrov posojila za projekt ne bo dovolj in vsoto povišali na 550 milijonov. Poslanec Franc Bogovič je še istega meseca postavil poslansko vprašanje o tem, javno obravnavo pa so imeli 15. maja 2009. Medtem, konec marca, je Križanič predlagal rebalans proračuna in podvojil zadolžitveni potencial države na milijardo evrov.

Julija 2009 je vlada kot skupščina HSE odločala o poslovnih poročilih skupine za preteklo leto, ni pa se dotaknila podražitve Teša 6, čeprav so v vladi zanjo vedeli. Celo več, malo kasneje se je izkazalo, da Teš nima 84 milijonov za prvo plačilo Alstomu. 30 milijonov mu je posodila vlada, za kar je morala dobiti mnenje resornega ministra (Matej Lahovnik) in odobritev finančnega ministrstva (Franc Križanič). Prvo nakazilo Alstomu je bilo izvedeno v začetku decembra 2009, takrat, ko naj bi se Pahor pripravljal na podnebno konferenco. Osnutke za svoj nastop pa je dobil že oktobra.