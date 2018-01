Nekaj tisoč protestnikov pred vlado zahtevalo višje plače    

V današnjo celodnevno stavko javnega sektorja je vključenih 16 sindikatov. Stavkajo v zdravstvu, lekarnah, nekaterih vrtcih in šolah, fakultetah, knjižnicah, carini, državnem zboru in na RTV Slovenija. Sindikati že ves čas zahtevajo pogajanja v okviru enotnega plačnega sistema, odpravo osemodstotnega znižanja plač, ki ga je uzakonil Zujf, in zagotovitev sredstev za izplačilo višjih plač. Po oceni sindikatov naj bi danes z delom prekinilo približno 30.000 ljudi.

Protestniki so se okoli 11. ure zbrali že pred UKC Ljubljana in na Kongresnem trgu, nato pa so se skupaj odpravili proti poslopju vlade, kjer se je ob 12.05 začel protestni shod. Zbralo se je nekaj tisoč zaposlenih iz različnih delov javnega sektorja iz vse Slovenije, ki so od vlade v prvi vrsti zahtevali izboljšanje plač in ohranitev enotnega plačnega sistema. »Dostojno delo, dostojne plače,« so sporočali s transparenti. Protest se je začel z delavsko himno Internacionalo.

Zbrane so nagovorili sekretar evropske federacije sindikatov javnega sektorja za centralno Evropo in Zahodni Balkan Josef Krejbych, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek in njegova namestnica Ana Jakopič.

Krejbych je stavki izrazil podporo. »Kriza, ko smo morali varčevati, je minila. Zdaj je čas, da se plače vrnejo na predkrizno raven, saj je javni sektor krvavo potreben za razvoj družbe.« Kot je dejal, se morajo plače povišati za deset do 15 odstotkov. Upa, da bo slovenska vlada pametna in se bo na to zahtevo odzvala s podporo. »Imate popolno podporo evropske konfederacije - z vami smo, ker smo skupaj močnejši,« je zaključil svoj nagovor.

»Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli«

Pred vladno palačo je zbrane nagovorila tudi Lidija Jerkič, ki je dejala, da je stavka pravica in tudi dolžnost vsakega člana sindikata, ko mu ta sporoči, da pogajanja z vlado niso več mogoča. »Tu ste predstavniki tistih, ki imajo najmanj, ki delajo veliko za nizko plačo.«

Vlada pošilja sporočilo, da za bogate ima, za druge pa nikoli. Zahteve so po njenem mnenju upravičene, zaposlenim pa je treba vrniti, kar jim je bilo odvzeto. »Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli,« je ponovila.

Množica vzklika »lopovi, lopovi«. Foto: Voranc Vogel/Delo

»Leta 2012 so vam vzeli eno plačo na letni ravni. Govorili so vam, da boste imeli boljše življenje, sprašujem vas, ali ga imate?« je protestnike vprašala Ana Jakopič. Socialna država po njenem mnenju ne sme biti le beseda na papirju v ustavi. »Našega denarja ne boste več dajali elitam,« je še sporočila vladi.

Sindikalisti Jakob Počivavšek, Ana Jakopič, Lidija Jerkič in Josef Krejbych so protestnike opozorili, da bo tudi v bližnji prihodnosti najverjetneje potrebna stavka. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Vodja sindikalne pogajalske skupine Jakob Počivavšek je dejal: »Minister Koprivnikar pravi, da osemodstotno znižanje plač leta 2012 ni bilo varčevalni ukrep. Plače pa so letos najbolj povišali direktorjem in ravnateljem. Sram naj jih bo.« Opozoril je, da letos teče že deveto leto varčevanja pri nas, da je bila za več kot 2,5 milijarde evrov znižana javna poraba. Takrat smo po njegovih besedah v dobri veri sprejeli varčevalne ukrepe, saj naj bi se po koncu spet vrnili na prejšnjo raven. Dodal je še, da od vlade ne zahtevajo nič drugega kot to, da jih obravnava kot druge v javnem sektorju, s čimer je imel v mislih zdravnike.

»Vsi smo v isti barki«

Sekretar sindikatov v zdravstvu Vladimir Lazić, ki so se zbrali na ploščadi pred ljubljanskim UKC, je presenečen, da so se zbrali v takšnem številu, pozdravil vse in vzkliknil: »Sindikalizem je še živ!«

Predsednik sindikata medicinskih sester Florence Miha Benet je pozdravil sestre vseh sindikatov, kliničnega centra in vse v zdravstveni dejavnosti. Ponovil je, da so »podzdravniki« podcenjeni, pozdravil pa je tako podpornike kot »nasprotnike« v zdravstvu. »Sestre ne zmorejo več. So vlečni konji, vendar tudi konj, ko enkrat do konca vleče, 'crkne',« je bil neposreden.

Robert Kokovnik, predsednik sindikata sevalcev Pergam, je poudaril, da trenutno v ljubljanskem UKC vladajo kaotične razmere, ker zdravniki vidijo, da brez drugih ne morejo storiti nič. Ob tem je opomnil, da ne stavkajo proti zdravnikom, še manj pa proti pacientom, ampak proti državi, ki je do njih mačehovska in jim ne uredi niti tako osnovnih zadev, kot so kompetence, standardi in normativi ter plačila nadur, nočnega, nedeljskega in prazničnega dela.

»Vsi smo v isti barki, in če se ta potopi, bo potonil tisti, ki ne zna plavati,« je proti koncu poudaril Lazić ter pokazal na ekspresiven plakat z napisom »Skupina J je j... stranka od leta 2008 dalje. Gremo vzklikat pred vlado!« je bil jasen, preden so se ob 10.20 v večini odpravili na Gregorčičevo.

Pred poslopjem UKC Ljubljana se je dopoldne na zboru delavcev, ki podpirajo stavko v javnem sektorju, zbralo več kot 500 zaposlenih različnih profilov v zdravstvu. Foto: Voranc Vogel/Delo

Iz UKC Maribor so sporočili, da stavka ne bo bistveno vplivala na paciente. »Po zagotovilih sindikata bo stavka organizirana in vodena na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi, pri čemer bo omogočeno tudi nadaljevanje dela po končani stavki.«

»Znanje je moč«

Na Kongresnem trgu so se zbrali zaposleni v visokošolstvu. Shod je odprl njegov ljubljanski predstavnik Gorazd Kovačič, ki je opozoril na podfinanciranost visokega šolstva, vlada pa se o njem noče pogovarjati in se spreneveda. Igor Papič, rektor ljubljanske univerze, je v nagovoru dejal: »Potrebujemo samostojni zakon o univerzi, odpravo anomalij in primerljivost z drugimi deli javnega sektorja, če že moramo biti del njega.«

Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Rektor je opisal, da je žalostno, da morajo s stavko opozarjati na slabe razmere v znanosti in visokem šolstvu. »Škoda zaradi zadnjih podfinanciranih let je praktično nepopravljiva. Sploh ne gre za plače, gre za avtonomijo in delanje umetnih razlik med profesorji in raziskovalci.«

Marko Marinčič, predsednik visokošolskega sindikata, je povedal: »Ta stavka je stavka za višje plače, a ne samo to. Država od univerze pričakuje rezultate, a na naše lastne stroške. To je stavka proti vladi. Univerzo si lastimo, ker smo njeni člani, zato smo proti šolninam in samoplačniškim doktoratom.«

Prilagojen program RTV

Stavki se je pridružila tudi koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Nekateri televizijski in radijski programi ter spletne vsebine so zato prilagojeni. V informativnih programih danes »ne bo prostora za politike na državni ravni, ki medije razumejo le kot sredstvo za lastno promocijo, obenem pa s svojim ravnanjem krepijo premoč oblasti in sodržavljane postavljajo v neenakovreden položaj«.

Na upravnih enotah stavka za zdaj poteka brez težav. Na ljubljanski upravni enoti so se ji pridružili vsi, prav tako tudi na koprski upravni enoti stavkajo kot kolektiv. V Tobačni je odprto le eno okence, kjer stranko sprejmejo, če ima nujen opravek. V nasprotnem primeru pa jo zavrnejo in ji predlagajo obisk upravne enote na kak drug dan. Sicer pa je strank precej manj kot običajno.

V Fursu stavka večina zaposlenih

V finančni upravi po navedbah sindikata državnih organov stavka okoli 80 odstotkov vseh zaposlenih. Po navedbah vodstva uprave delo poteka v obsegu, za katerega so se vodstva Fursa in sindikatov dogovorili s sporazumom. »Zavedamo se, da je zaradi stavke okrnjeno delovanje, vendar upamo, da kljub temu zagotavljamo primeren servis zavezancem,« so dejali. V Finančnem uradu Ljubljana so bila dopoldne okenca odprta, stranke so lahko oddajale vloge.

V Lendavski dvojezični šoli ni nobenega učenca

V dvojezični osnovni šoli I v Lendavi, kjer je 499 otrok, danes stavkajo vsi zaposleni, starši pa v šolo niso poslali niti enega otroka, čeprav bi jih tam sprejeli. Stavkajoči zaposleni najbolj podpirajo odpravo plačnih anomalij v najnižjih plačnih razredih. Pouk je danes odpadel tudi v nekaterih drugih osnovnih šolah, in sicer na dvojezični osnovni šoli v Dobrovniku, Štorah in dr. Antona Debeljaka Loški Potok.

Vsi starši otrok, ki obiskujejo 12 enot vrtca Sežana v štirih kraških občinah, so bili podrobno predhodno obveščeni o današnji stavki, je za STA povedala vodja stavkovnega odbora v vrtcu Erna Kopše. Zaposlenim so celo pomagali pri organizaciji in delnem plačilu prevoza na shod v prestolnico. Doma pa so ostali skoraj vsi od 1002 otrok.

Javne lekarne so bile zaprte med 10. in 13. uro

V javnih lekarnah, med katerimi so tudi bolnišnične, so stavkali med 10. in 13. uro. Lekarne so bile v tem času zaprte, odprte pa so bile le tiste, ki so jih določili za dežurne. V teh so izdajali zdravila na recept, ki je predpisan istega dne ali je označen kot nujen. Prav tako je bila v tem času omogočena izdaja zdravil brez recepta v primeru nujnih stanj po presoji magistra farmacije. V Ljubljani so bile dežurne lekarna pri polikliniki na Njegoševi, Centralna lekarna na Prešernovem trgu in lekarna Metelkova.

Kljub prepovedi stavka tudi obrambni resor

Na protestnem shodu se bodo članom sindikatov pridružili tudi vojaki in zaposleni na obrambnem ministrstvu, za katere sicer velja prepoved stavke. Sindikat ministrstva za obrambo je svoje člane pozval, naj vzamejo dan dopusta in se udeležijo shoda.

Za povečavo kliknite na infografiko.

Po shodu bo sindikate sprejel Brglez

Predstavnike skupnega stavkovnega odbora bo ob 15.30 sprejel predsednik DZ Milan Brglez. Ni pa za zdaj predvideno, da bi jih sprejel kdo na vladni strani. Z vladnimi pogajalci, ki jih vodi minister za javno upravo Boris Koprivnikar, njegova namestnica pa je generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, so se sindikati v zadnjih dneh po napovedi stavke sestali dvakrat, a skupnega jezika niso našli.