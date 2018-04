Do kod smejo priti tuji agenti

Zadnji konec tedna je Italijo razburil vdor francoskih oboroženih obmejnih policistov v prostore italijanske humanitarne organizacije v mestu Bardonecchia blizu Torina. Francozi so zasledovali nigerijskega migranta, ki je bil osumljen trgovanja z drogo, pri tem prešli državno mejo in oboroženi vstopili v prostore neke humanitarne organizacije. Migrant je moral opraviti tudi test na droge.



Razburjenje, ki je nastalo po tem francoskem vdoru na ozemlje sosednje države, je preraslo v pravi mali diplomatski spor med državama. Povzročilo ga je dejstvo, da so Francozi v akcijo čez mejo šli, ne da bi pred tem o svoji nameri obvestili italijanske kolege. Italijanska vlada je zaradi tega na zagovor poklicala francoskega veleposlanika, zunanje ministrstvo pa je presodilo, da gre za »resen primer in popolnoma neupravičeno ravnanje«. Francoska vlada je očitke zavrnila in pojasnjevala, da so njihovi obmejni agenti na vlaku, ki je peljal iz Francije v Italijo, opazili moškega, ki so ga sumili tihotapljenja drog.



Do 30 kilometrov od meje



V skladu z meddržavnimi sporazumi lahko policisti tujih držav določene dejavnosti opravljajo tudi pri nas. Doslej incidentov, kakršen se je zgodil konec prejšnjega tedna med Francijo in Italijo, pri nas nismo zaznali, so nam povedali na generalnem policijskem uradu. Koliko je takšnih prehodov meje, ni znano. Na policiji pravijo, da ne vodijo enotne evidence prehodov meje, ki jih opravijo pripadniki kake tuje policije na podlagi sprejetih sporazumov s sosednjimi državami. Sporazume je Slovenija sklenila z Italijo, Avstrijo in Madžarsko.



Dokumenti med drugim določajo, da lahko policija tuje države na območju Slovenije tudi zasleduje, a to ji je dovoljeno največ do 30 kilometrov od državne meje. Tujcem sta dovoljeni med drugim tajno opazovanje in sledenje, vendar mora to Slovenija na temelju vnaprej poslanega zaprosila seveda odobriti. Sporazumi tujim varnostnim organom omogočajo tajno opazovanje in sledenje tudi brez vnaprejšnje odobritve, če je to nujno, a mora biti naša stran o tem nemudoma obveščena. Tujim agentom pa ni dovoljeno vstopanje v stanovanja in na javno nedostopne kraje, v javno dostopne delovne, obratovalne in poslovne prostore pa je dostop mogoč med njihovim delovnim oziroma obratovalnim časom.