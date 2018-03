Volitve: poslanci imajo še dva tedna časa

L. Z., STA

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je DZ obvestil, da ne bo predlagal kandidata za mandatarja. Če kandidata v prihodnjih dveh tednih ne bodo predlagali niti poslanci, bo Pahor 14. aprila podpisal odlok o razpisu predčasnih volitev. Kdaj bodo te potekale, se predsednik republike še ni odločil, možna datuma pa sta 27. maj in 3. junij.



Pahor je po odstopu Mira Cerarja s položaja predsednika vlade, s čimer je celotni vladi prenehal mandat in opravlja le še tekoče posle, DZ na današnji izredni seji tudi uradno obvestil, da ne bo predlagal C



Dolžan počakati na iztek roka



»V okoliščinah, ko se tudi sicer izteka mandat sedanjemu sklicu državnega zbora, prizadevanje za izvolitev predsednika vlade za tako kratek čas ni smiselno in potrebno,« je svoje stališče ponovil Pahor. Po njegovih besedah ni enako, ali ima vlada polna pooblastila ali ne, zato je najprimerneje razpisati predčasne volitve. Te bodo zaradi prenehanja mandata vlade potekale v vsakem primeru, je dodal.



Glede razpisa volitev in razpustitve parlamenta pa je Pahor, kot je dejal, dolžan počakati na iztek roka, ko se za predlaganje kandidata za predsednika vlade lahko odloči tudi deset poslancev ali poslanske skupine.



Ta rok bo po besedah predsednika DZ Milana Brgleza začel teči v sredo, 28. marca, in se bo iztekel 10. aprila. Pahor pa pričakuje, da se bo DZ po poteku roka - vključno z dodatnim, 48-urnim rokom, ki ga imajo poslanci na voljo za odločitev o morebitnem tretjem poskusu iskanja mandatarskega kandidata - 13. aprila seznanil, da kandidata za mandatarja ni.



Če torej poslanci v tem času ne bodo predlagali kandidata, bo Pahor, kot je danes napovedal, odlok o razpustu parlamenta in razpisu predčasnih volitev podpisal v soboto, 14. aprila.



Nima težav, da bi volitve razpisal za 3. junij



Glede predvidenega datuma volitev pa predsednik republike, kot je dejal, še ne more dokončno napovedati, kaj bo storil. Možna datuma sta po njegovih besedah dva: 27. maj in 3. junij. Do 14. aprila, ko bo podpisal odlok, se bo o tem posvetoval z vodji poslanskih skupin. Če bodo ocenili, da so za izvedbo volitev izpolnjeni vsi pogoji, bodo te 27. maja, če bi DZ potreboval še dodaten teden za sprejem nekaterih pomembnih vsebin, pa Pahor »nima težav«, da bi volitve razpisal za 3. junij.



Ali je v predpisanem roku iz poslanskih vrst vendarle pričakovati predlog za imenovanje mandatarja, še ni dokončno znano. Med nekaterimi se je namreč omenjala tudi ta možnost, saj bi tako aktualni sklic DZ pridobil nekoliko več časa za sprejem nekaterih pomembnih vsebin.



SDS ne želi biti ovira



»Potrudili se bomo, da ne bomo ovira pri razpisu volitev,« je dejal vodja poslancev SDS Jože Tanko. SDS poslancu Janku Vebru podpisov za mandatarskega kandidata po njegovih besedah ne bo dala, prav tako ne bodo iskali svojega kandidata za mandatarja.



»Če bi naši poslanci dajali podpise, bi bilo smiselno, da jih dajo kandidatu, ki bi ga mi predlagali, ne nekemu samostojnemu poslancu,« je še dodal.



V SDS so se sicer zavzemali za to, da bi bile predčasne volitve 10. junija, pri čemer je Tanko tudi danes izpostavil, da morajo v državnem zboru nujno dokončati nekatere pomembne vsebine, to je predvsem zaključiti postopek glede ustavnega zakona za zaščito NLB. Poudaril je še sprejetje poročil preiskovalnih komisij, med drugim je na mizi tudi letno poročilo komisije za nadzor varnostnih služb. »Zadeve je po našem mnenju treba zaključiti, dokler ima državni zbor mandat, po volitvah pa bo najbrž težko zagotoviti udeležbo vseh poslancev, ki ne bodo izvoljeni, kajti lahko se zgodi, da bosta v parlamentu dve tretjini novih poslancev,« je poudaril vodja poslancev SDS.