Kolar Celarčeva za več solidarnosti

Ljubljana – Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je napovedala, da bodo predvidoma v prihodnjem tednu koaliciji poslali novo različico zakona o zdravstvenem varstvu. V njem bodo med drugim upoštevali koalicijske pripombe glede večje solidarnosti zdravstvenega doplačila. Glede zakona o dolgotrajni oskrbi ne verjame, da bo sprejet še v tem mandatu.

Kolar Celarčeva je tudi dejala, da bodo v največji možni meri upoštevali pripombe koalicije glede predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zavarovanci bi po novem plačali 20-70 evrov prispevka

Pripombe so se po njenih besedah večinoma nanašale na premalo solidarno zdravstveno doplačilo, višino bolniških nadomestil in upravljanje zdravstvene blagajne. Po njenem lahko to hitro izboljšamo – načrtuje, da bodo ponovno predlagali sedemstopenjsko lestvico zdravstvenega doplačila, ki bi nadomestilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Takšna lestvica je bila predvidena že v različici zakona, ki je bila v javni razpravi. Tako bi zavarovanci po novem plačali od 20 do 70 evrov prispevka.

Glede vse pogostejših pobud, da bi namesto zdravstvenega prispevka preprosto dvignili prispevno stopnjo, pa je ministrica opozorila, da je vlada že v začetku mandata podpisala sporazum, s katerim se je zavezala, da ne bo dodatno obremenjevala stroškov dela. Bi pa to bil najpreprostejši način zbiranja sredstev namesto dopolnilnega zavarovanja, je dodala.

»Predvidevam, da nam bo že prihodnji teden v besedilo zakona uspelo vključiti nove spremembe, ki jih bomo potem poslali koaliciji,« je dejala. Ministrica si želi, da bi vlada zakona potrdila in ga poslala v DZ.

Novi zakon verjetno v naslednjem mandatu

»Pričakujem, da o tem zakonu ne bi opravili samo predhodne ali splošne razprave v DZ, ampak najmanj to, da imajo vsi zainteresirani možnost povedati svoje mnenje,« je dejala in priznala, da bi bilo 'preoptimistično pričakovati tudi sprejetje tega zakona v sedanjem mandatu'.

»Prepričana pa sem, da je to dober zakon in dobra osnova za to, da lahko naslednja vlada relativno hitro izpelje postopke in ga sprejme,« je dodala. Sicer pa intenzivno delajo na treh pilotnih projektih, saj želijo rešitve preizkusiti tudi v praksi.