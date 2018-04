Cerar in Janković govorila o sodelovanju

Ljubljana – Največja stranka v bližajočo se volilno kampanjo vstopa brez velikih presenečenj na kandidatni listi. Po nedavnem izstopu poslancev Branka Zormana in Bojana Krajnca ter slovesu podpredsednice Simone Kustec Lipicer se v igro za poslanske sedeže podaja dve tretjini njihovih sedanjih poslancev.

Poleg predsednika stranke Mira Cerarja sta na listi z 87 kandidati sedanji predsednik državnega zbora Milan Brglez in državni sekretar Jure Leben.

Edina med sedanjimi ministri stranke, ki sta se odločila za kandidaturo, sta minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Medtem ko bo prvi kandidiral v volilnem okraju Grosuplje, bo Počivalšek poizkusil v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah.

Sodelovanje z Jankovićem

V volilnem okraju Ljubljana-Center bo kandidiral poslanec Saša Tabaković, predsednik stranke Miro Cerar pa bo poizkusil v ljubljanskem okraju Vič-Rudnik. Ta je neuradno izbor ljubljanskega župana Zorana Jankovića iz stranke Pozitivna Slovenija, ki naj bi domneve, ali bo stranko res popeljal na volitve, potrdil ali zavrnil prihodnji teden.

»SMC se ne boji nikogar,« je na to odgovoril Cerar. Povedal je še, da je na zadnjem srečanju z Jankovićem z njim govoril o morebitnem sodelovanju med strankama, saj sta si ideološko blizu. »Zaenkrat o odločitvi, da bi se tesneje povezali, ni bilo govora,« je dejal Cerar.

Cerar: Name ni nihče pritiskal

Vodja poslanske skupine Simona Kustec Lipicer se je odločila, da na parlamentarnih volitvah ne bo kandidirala, bo pa stranki občasno svetovala: »Klic po vrnitvi v akademsko sfero je bil premočan,« je povedala.

Cerar njeno odločitev spoštuje, odstopa poslancev Bojana Krajnca in Branka Zormana pa razume kot pretiran odziv. Obtožbe Zormana, da ima stranka organizacijske in finančne težave je zanikal in povedal, da nanj pred včerajšnjim sprejemanjem zakonske novele ni nihče pritiskal. »Slovenijo smo potegnili iz krize. Verjamemo, da lahko stranka ponovno odigra vodilno vlogo,« je še povedal.