Cerar: Konferenca je naslovila prave svetovne teme

Ma. F., STA

Ljubljana – Prav je, da je Slovenija letos na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu aktivno sodelovala z udeležbo na najvišji ravni. Konferenca je namreč naslavljala »tiste prave, najbolj aktualne svetovne teme«, je za Slovensko tiskovno agencijo ocenil premier Miro Cerar. Predsednik vlade je priložnost izkoristil tudi za vrsto dvostranskih srečanj.

»Konferenca je naslavljala tiste prave, najbolj aktualne svetovne teme, ki so pomembne tudi za Slovenijo - prvič, kako zagotoviti vzdržno rast in s tem povečevanje blagostanja, drugič, kako pomagati socialno šibkim, torej dosegati socialno pravičnost, in tretjič, kako ohraniti naš planet čist in zelen, torej kako nasloviti vprašanje podnebnih sprememb,« je vtise iz Davosa strnil Cerar.

Po njegovi oceni je pomembno, da se je v Švici slišal tudi glas Slovenije. »Izpostavil sem, da mora Evropa skupaj s Slovenijo ob varovanju svojih interesov varovati svoje vrednote, to so demokracija, solidarnost in vladavina prava,« je poudaril. »Evropa je pomemben svetovni dejavnik,« je dejal in dodal, da lahko stara celina ponudi dober zgled tako socialnih držav kot meddržavnega sodelovanja.

»To moramo razvijati naprej, obenem pa moramo biti konkurenčni, kar pomeni, da moramo razvijati nove tehnologije,« je nadaljeval. A vsaka modernizacija, tudi digitalizacija, mora imeti človeški obraz in smoter. »Treba je zagotoviti večjo vključenost ljudi, nevladnih organizacij, znanstvenih inštitucij in drugih deležnikov zasebnega in javnega sektorja. Le tako lahko svet doseže trajnostne cilje, ki si jih je zadal z agendo 2030,« je poudaril premier.

Ponosen na slovenske dosežke

Ob tem pa je Cerar izredno ponosen še na dva slovenska dosežka, ki sta v minulih dneh odmevala v Davosu. Prvi je uvrstitev države na lestvici vključujočega razvoja (Inclusive Development Index), ki jo je WEF predstavil te dni. Naša država je namreč med 20 najboljšimi državami sveta.

»To je izreden napredek in izredno priznanje za našo državo,« je prepričan premier, ki je obljubil tudi, da bo vlada še naprej spodbujala procese, ki nas bodo ne le ohranjali na tem položaju, ampak dvignili še višje.

Drugi pa je dosežek slovenskega zagonskega podjetja Cherr.io, ki mu je prav slovenski premier na večerni slovesnosti podelil nagrado za najbolj navdihujoč projekt na srečanju mednarodne start up skupnosti s področja tehnologij veriženja blokov (blockchain).

Cerar je danes prisluhnil tudi nagovoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med drugim ga veseli Trumpovo pojasnilo, da njegovo vodilo Amerika na prvem mestu (America First) ne pomeni izključevanja drugih oz. trdega izolacionizma, ampak bodo ZDA ob tem težile k dobremu sodelovanju z drugimi državami in pomagale reševati svetovne probleme. »Samo upamo lahko, da se bodo te napovedi v prihodnjih mesecih udejanjale. Interes EU namreč je, da ostane ekonomsko, politično in drugače povezana z ZDA,« je dodal.