Cerar o svojem odstopu obvestil državni zbor

Ljubljana – Slovenija se je prebudila v jutro po odločitvi predsednika vlade Mira Cerarja o odstopu s položaja. Svojo odločitev bo danes opoldne podrobneje pojasnil predsedniku republike Borutu Pahorju, v čigar rokah so tudi nadaljnje politične odločitve.

Slovenija se bo na parlamentarne volitve podala že nekoliko pred 10. junijem, verjetno že konec maja. Postopke za razpis volitev je včeraj pospešil predsednik vlade Miro Cerar, ki je po večerni seji vlade ob 22. uri sporočil, da odstopa s položaja. O tem je tudi že obvestil predsednika republike Boruta Pahorja, ki se je mudil na uradnem obisku v Nemčiji.

Preberite tudi:

Cerar odstopno izjavo posredoval v DZ

Miro Cerar je predsednika državnega zbora (DZ) Milana Brgleza danes tudi formalno obvestil o odstopu s funkcije. Državni zbor se bo sicer s Cerarjevim odstopom seznanil prihodnji teden, predvidoma na redni seji. Temu bodo sledili postopki iskanja kandidata za novega mandatarja oziroma razpis predčasnih volitev. Zakon o vladi in poslovnik DZ namreč določata, da mora premier o odstopu obvestiti ministre, pisno pa tudi predsednika državnega zbora.

O odstopu predsednika vlade DZ ne glasuje, ampak le ugotovi, da mu je prenehala funkcija. Predsednik republike ima nato 30 dni časa, da predlaga državnemu zboru kandidata za novega predsednika vlade. Ob odstopu takratne premierke Alenke Bratušek leta 2014 je sicer prevladalo mnenje, da se rok lahko skrajša, če se vsi kvalificirani predlagatelji odpovejo možnosti predlagati kandidata za mandatarja.

Če novega kandidata za mandatarja ni, to formalno ugotovi tudi DZ, nato pa začne teči nov 14-dnevni rok, v katerem bi lahko mandatarja predlagala poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev. Če še ta ni uspešen, pa sledi še tretji, 48-urni rok, v katerem lahko poslanci odločijo še o tem, ali bodo šli v tretji krog volitev mandatarja.

Glede na bližino rednih volitev predloga novega mandatarja bržkone ni pričakovati. To bi odprlo pot za razpustitev državnega zbora in volitve. Vprašanje pa je, ali bodo te predčasne ali redne. Predčasne volitve se namreč v skladu zakonom o volitvah v državni zbor opravijo najpozneje dva meseca po razpustitvi DZ. Redne volitve pa se opravijo najprej dva meseca in najkasneje petnajst dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega DZ. Ta je bila 1. avgusta 2014.

Če bi predsednik republike Borut Pahor razpustil parlament in razpisal predčasne volitve, te tako ne bi potekale bistveno prej kot redne, za katere se je kot najverjetnejši datum omenjal 10. junij. Kako bo ravnal Borut Pahor, bo jasno potem, ko ga bo Cerar tudi uradno seznanil z odstopom. Sestala naj bi se danes popoldan. Ne glede na to, ali bodo volitve redne ali predčasne, bo morala vlada do imenovanja nove opravljati tekoče posle.

Razlogi za odstop



Cerar se je za radikalno potezo odločil po včerajšnji odločitvi vrhovnega sodišča, da razveljavi referendum o drugem tiru, kar je označil za kapljo čez rob.

Pojasnil je, da je odločitev sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj narobe. »Gre za odgovornost, ki jo sprejemam, in odločitev, ki bi jo moral v taki situaciji sprejeti vsak zaupanja vreden politik. Na volitvah boste vi sodili, kaj je prav in kaj narobe in kdo si zasluži podporo,« je dodal.

Pomembno vlogo pri odločitvi za odstop sta imeli tudi stavka šolnikov in vrsta drugih zahtev sindikatov javnega sektorja. Sindikat šolnikov namreč napoveduje, da bo pri svojih zahtevah vztrajal do konca – prihodnja stavka bo 17. aprila – vendar z vlado v odstopu sindikalisti izgubijo sogovornika in tudi te napovedi bodo ostale neuresničene.

Cerar je dejal, da so imeli sindikati na mizi dobro ponudbo, a bodo zdaj morali počakati na novo vlado. Po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja je namreč nadaljevanje stavke brez partnerja, s katerim bi se pogajali, nesmiselno, zato bodo v šolskem sindikatu Sviz verjetno zamrznili stavko.

Miro Cerar je zatrdil, da bo do izvolitve nove vlade skrbel, da bo vlada opravljala tekoče in nujne zadeve ter da bo Slovenija mirna in stabilna, njen razvoj pa se bo nadaljeval.



Foto: Leon Vidic/Delo

Odločitev o odstopu je pričakoval prvak SDS Janez Janša. »Že nekaj časa se je nakazovalo, da bodo poskušali mandat te vlade skrajšati, povzročiti čim več kaosa in volivce SMC preseliti drugam ali celo ustanoviti nov obraz, za katerega bodo verjeli, da bo izvajal isto nalogo marionetne vlade,« so na twitterju zapisali v SDS. O odzivih na twitterju pa si lahko preberete v našem posebnem prispevku, kjer smo pripravili nabor tistih, ki so najbolj odmevali.

Kakšni so bili prvi odzivi veljakov političnih strank?

Pričakovati je tudi vrsto drugih političnih odzivov, ob vsem tem pa se državi obeta tudi dobra gospodarska novica. Pričakovati je namreč, da bo Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v predstavitvi spomladanske gospodarske napovedi občutno zvišal napoved rasti BDP za letos.

Kaj sledi po Cerarjevem odstopu?



Kdaj bomo imeli parlamentarne volitve, bo bolj jasno prihodnji teden, ko je mogoče pričakovati, da bo sklicana izredna seja državnega zbora, na kateri se bodo poslanci seznanili z odstopom predsednika vlade, nato pa nastopi vloga predsednika države in predvsem političnih strank. Te po ustavi lahko ponudijo novega mandatarja, a ker so redne volitve tik pred nami, je realneje pričakovati, da bodo vsi akterji pohiteli na predčasne parlamentarne volitve.

Miro Cerar je tretji slovenski premier, ki je odstopil. Pred njim sta to iz zelo različnih razlogov storila dolgoletni predsednik vlade Janez Drnovšek in prva slovenska premierka Alenka Bratušek.