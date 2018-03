Cerarjev odstop porušil zakonodajne načrte

Odstop premiera Mira Cerarja in s tem povezana možnost, da bodo parlamentarne volitve konec maja, na glavo postavljata tudi terminski načrt dela državnega zbora. Lahko se namreč zgodi, da bo marčna seja, ki se začne v ponedeljek, zadnja v tem sklicu in da določeni zakoni zato ne bodo šli skozi zakonodajno sito. Ustavni zakon za zaščito NLB pred hrvaškimi tožbami pa bi bil lahko, predvidoma na izredni seji, sprejet še v tem mandatu.



Kolegij DZ je včeraj določil časovni potek marčne seje. Kaj bo s predvideno aprilsko sejo, zaradi morebitnih predčasnih parlamentarnih volitev še ni povsem jasno. Če je ne bo, parlament mogoče ne bo mogel potrditi nekaterih zakonov, zato so, kot je slišati, zaskrbljeni in nezadovoljni tudi na številnih ministrstvih.