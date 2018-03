Cerarjevo zadnje dejanje v parlamentu

Ljubljana – Kmalu po tem, ko bo predsednik vlade Miro Cerar pojasnil poslancem vzroke za odstop (o čemer poslanci ne razpravljajo in ne glasujejo), se bodo danes pri predsedniku republike Borutu Pahorju zvrstili vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Če bi premier odstopil že sredi mandata, bi bilo upravičeno pričakovati, da bi dosedanja koalicija ponudila novega mandatarja ali pa bi se v parlamentu oblikovala nova politična večina, a tega tik pred iztekom mandata poslancem ni pričakovati.



Realno: volitve konec maja



Predsednik republike bo od političnih strank želel slišati dvoje: ali nameravajo ponuditi novega mandatarja in katero majsko nedeljo si želijo volitev. Ker je Borut Pahor že naznanil, da ne namerava predlagati mandatarja, se bodo morali s tem (morda že ta teden) seznaniti v državnem zboru. Po tem prvem dejanju začne teči drugi krog iskanja novega mandatarja, ko lahko poslanske skupine ali poslanci predlagajo kandidata; to obdobje traja 14 dni. Po tem obdobju, če ne bo tretjega poskusa, lahko v državnem zboru ugotovijo, da ni politične volje za sestavo nove vlade, o tem obvestijo predsednika republike, ta pa nato razpiše nove volitve. Glede na pravila slovenske ustave in realne možnosti je pričakovati, da bi se Pahor odločil razpisati parlamentarne volitve za 27. maja.