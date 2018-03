Cerarju še en mandat za dokončanje dela

Maribor - Stranka SMC ne gre nikamor, »smo tu, da ostanemo, zakaj naše delo še ni končano, mirno in stabilno naprej,« je sporočil novi stari predsednik stranke Miro Cerar. Na volilnem 2. kongresu SMC je Cerar kot edini kandidat dobil večino 218 delegatov z volilno pravico od 379 prisotnih delegatov v Narodnem domu v Mariboru.

Miro Cerar je po pričakovanjih z aklamacijo in z dvigom glasovalnih lističev dobil prepričljivo večino, brez glasu proti ali vzdržanim. Predsednik SMC je delegatom in celotni slovenski javnosti sporočil, da njihovo delo še ni končano. Dejal je, da delajo na dolgi rok, v prvem delu, po letu 2014, so državo s koalicijskimi partnerji potegnili iz krize, jo stabilizirali in pognali v tek, da bi dobrobiti gospodarskega napredka čutili vsi ljudje. »Zato je potreben drugi mandat - in zato se borimo zanj. Ker je treba delo opraviti do konca,« je dejal Cerar.



Spomnil je na etiko, ki jih je krasila od vstopa v politiko pred štirimi leti. Tega si ne bodo pustili vzeti, visoki standardi ostajajo, je dejal in dodal, da jim tega noben tabloid ne bo vzel. »Nasprotno, tudi od njih zahtevamo enako stopnjo etičnosti, ne pa da za svoja nedopustna ravnanja, od napadov na neodvisno pravosodje do sumljivih kreditov, dobivajo odpustke,« je dejal Cerar. Predsednik SMC je dodal, da je za njimi, političnimi novinci in samorastniki, izjemna izkušnja in šola, spomnil je, da v obdobju njihove vlade ni bilo ne političnih afer ne koalicijskih pretresov.





Predsednik SMC je dejal, da je za njimi, političnimi novinci in samorastniki, izjemna izkušnja in šola. Foto: Tadej Regent/Delo

Poudaril je, da so uspeli v tem mandatu doseči izjemne premike, kar jim priznavajo tuji partnerji, čeprav jim tega konkurenca ne priznava. A kot je dejal Cerar, to niti ni toliko pomembno, da le državljani bolje živijo.



Za pošteno oceno



Cerar je nanizal vrsto ugodnih makroekonomskih podatkov, ki uvrščajo Slovenijo med uspešnejše države v EU, v deželo se je vrnil optimizem, je dodal. Dotaknil se je zdravstva, kjer se vlada sooča z največjo kritiko. Dejal je, da je uspelo koaliciji sprejeti štiri od petih reformnih zakonov v zdravstvu. Ubranili so javni zdravstveni sistem, je prepričan Cerar, ob tem je spomnil na veliko razliko med stopnjo zadovoljstva z zdravstvom in uslugami, ki jih ta nudi. Žal je tako, je ugotovil, da so nezadovoljni bolj glasni od zadovoljnih, teh pa je, pri tem se je skliceval na raziskave, vsaj dve tretjini.



SMC se bo na volitve podala kot študent na izpitu, ki je prepričan, da se je izkazal, zaradi česar mu ne bo nerodno zahtevati pošteno oceno. »Ko bodo volivci čez nekaj mesecev odločali, komu dati glas, naj se vprašajo, ali bi raje živeli prihodnost z malo bolj dolgočasnimi odličnjaki - ali bodo tvegali s tistimi, ki bi v resnici morali ponavljati letnik, ne pa mandata,« je dejal Cerar.



Pet Slovenij



Predsednik programskega sveta SMC Aleksandar Kešeljević je predstavil program stranke. Rezultati, ki jih je dosegla vlada SMC, so dobri, celo izjemni, gospodarska rast je na ravni kitajske rasti. »Smer je prava, zato le mirno in stabilno naprej,« je ponovil Kešeljević za Cerarjem. Program SMC je v primerjavi s programom pred štirimi leti veliko bolj konkreten, pravi Kešeljević. Program gradijo na petih zgodbah oziroma na petih Slovenijah - zeleno, zdravo, pravično, digitalno in varno. To je pet osnovnih smernic, okoli katerih so v SMC oblikovali 175 ukrepov. Nov program stranke so predstavili kot realističen dokument brez populističnih puhlic.



Navzoče je med prvimi pozdravila evropska komisarka Violeta Bulc, ki je poudarila, da je stranka SMC v zahtevnih časih Slovenijo »z odgovorno politiko vodila uspešno in pustila pomemben pečat, ki je viden tudi v Evropski uniji«. Slovenija je po mnenju Bulčeve uspešno preživela krizo v času množičnih prihodov beguncev, prav tako je v štirih letih vzpostavila zaupanje na področju bančnega sistema in dokazala, da se lahko uspešno sooča s trgom dela. Stranka vztrajno zmanjšuje brezposelnost, vse manj je ljudi na robu socialne izključenosti. Slovenija se je močno umestila kot visoko tehnološka država. To so izjemni rezultati, ki so jih opazili tudi v Bruslju,« je ugotovila.



Verhofstadt: Ne populizmu SDS



Širšo evropsko dimenzijo kongresu SMC so dodala sporočila predsednikov vlad Nizozemske, Luksembruga, Danske in Estonije, ki so vsi izpostavili uspešno delo Slovenije in dvig ugleda v evropski družini. Vsi štirje predsedniki vlad so - tako kot SMC - del politične skupine liberalcev ALDE. Kongresa se je udeležil tudi vodja poslanske skupine ALDE v Evropskem parlamentu Guy Verhofstadt. Kongres SMC je nagovoril s spomini na obdobje pred štirimi leti, ko je bila Slovenija v obupnem položaju. Dobro bi bilo spomniti slovenske volivce, kako je bilo, je dejal Veerhofstadt, zato pohvale SMC in Miru Cerarju, da so uspeli narediti Slovenijo za uspešno zgodbo. »Potrebujemo več takšnih politikov, kot je Cerar, ki so zavezani pravu, etiki in ki imajo rezultate. Zadnja stvar, ki jo potrebujete v Sloveniji in vsi mi v Evropi, je vlada SDS. Dovolj imamo populistov v EU. Ti delajo le veter brez rezultatov. Dovolj imamo praznega populizma in nacionalizma, ki širi zgolj strah in sovraštvo,« je dejal Verhofstadt.