Desus na junijske »zelo izenačene« volitve z znanimi obrazi    

Na junijskih volitvah bodo na njegovi listi kandidirale legende, kot so Peter Vilfan, Saša Dončić in Lado Leskovar.

Ljubljana - Stranka DeSUS je dopoldne tudi formalno začela s predvolilnimi aktivnosti pred junijskimi državnozborskimi volitvami. Izvršni odbor in svet stranke sta tako imenovala volilni štab ter sprejela okvirni finančni načrt in izhodišča volilnega program. Člani imajo zdaj en mesec, da nanj podajo svoje pripombe, dokončno pa ga bodo oblikovali na aprilski programski konferenci.

Osrednje mesto v njem zavzemajo ukrepi za izboljšanje položaja upokojencev. Med drugim predlagajo popravo krivic, saj so v času zamrznitve pokojnin te zaostale za več kot osem odstotkov ter oblikovanje demografskega sklada, v katerega bi se stekale kupnine in dividende iz naslova državnega premoženja. Te bi se namenjale za bodoče upokojence.

Strankin predsednik Karl Erjavec je v izjavi za medije pred jutrišnjim dnevom žena posebej izpostavil izboljšanje položaja vdov, ki so najbolj ranljive, ko je govora o revščini. V programu ne gre zanemariti niti gospodarstva, pri katerem najbolj spodbujajo izvoz. Erjavec se je pohvalil, da kot zunanji minister na prvo mesto že ves čas postavlja gospodarsko diplomacijo in z njo domačim podjetjem odpira nove trge.

Za volitve vse nared

Stranke je na volitve, ki bodo bodisi 3. junija bodisi teden kasneje, pripravljena. Evidentirali so že vse kandidate, z izjemo treh okrajev, v katerih imajo večjo izbiro in se o njih še odločajo.

»Imamo zelo znane kandidate. Med nami je ponovno Peter Vilfan, naš enajsti poslanec. Delamo košarkarsko zgodbo - kandidiral bo tudi Saša Dončić. Poleg njega imamo še živahno legendo, Lada Leskovarja, ki bo kandidiral v prestolnici. Ker Desus uživa zaupanje pri uspešnih posameznikih, gre po zmagovalni poti,« je še napovedal njegov prvak.

Po njegovih besedah bodo volitve zelo izenačene, vendar bo stranka na njih, s pomočjo svojih »legend«, zabeležila izvrsten rezultat. Napovedim se je pridružil še nekdanji košarkar Vilfan, aktualni poslanec stranke, nekdaj član Pozitivne Slovenije in Stranke Alenke Bratušek.

Leskovar, glasbenik in nekdanji kandidat na listi Zaresa, je svojo odločitev za kandidaturo pojasnil z besedami, da je upokojen že 12 let, da pa še vedno prepeva, kar bi rad počel tudi v stranki ter ji pomagal pri temu, da uresniči svoj program.

Glede sklepanja povolilnih koalicij, je dejal, da je treba počakati, kakšna bodo razmerja sili. Stranka pa ne bo sodelovala s tistimi, ki bodo zagovarjale privatizacijo.

Z lažnimi objubami ne moremo naprej

O Marjanu Šarcu, za katerega se v javnosti vse od predsedniških volitev ugiba, da bi se junija s svojo listo utegnil zavihteti na vrh, je dejal, da njegovega programa ne pozna. Hkrati ne ve, koga točno nagovarja - levico, desnico ali vse Slovence - zato je treba počakati na volitve.

»Kar vem doslej, je samo to, da bi on vse spremenil in da je sedaj vse zanič. Novinci si takšne besede lahko privoščijo. Mi pa imamo že nekaj izkušenj z novimi obrazi in strankami, zato vemo, da so na koncu eno veliko razočaranje,« je pokomentiral Erjavec, ki upa, da bomo volilci letos stavili na tradicionalne stranke.