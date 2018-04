Donacije v zdravstvu: Od kod dobiti denar za nujno opremo bolnišnic?

Ljubljana – Kar 83 odstotkov opreme slovenskih bolnišnic je izrabljene. Denarja za nakup novih aparatov iz javnih sredstev ni, brez donatorjev v zdrav­stvu ne gre. A ti so spremenljivi. V zadnjih petih letih so se – če sklepamo po UKC Ljubljana – donacije zmanjšale za polovico.



Bolnišnice in zdravstveni domovi ne morejo brez donacij. Denar potrebujejo za nakup nujno potrebnih aparatov, obnovo operacijskih dvoran in celotnih stavb. Kolikor bolj so aktivni predstojniki klinik in oddelkov, društva bolnikov in združenja zdravnikov, toliko več imajo od njihovih prizadevanj ­bolniki.



Premalo sistemskega denarja



»Pomagamo si z donacijami, za katere zdravniki uporabimo vse svoje zasebne, prijateljske in sorodstvene vezi, navezujemo stike, delamo usluge, da pridobimo naklonjenost tistih, ki se nato odločijo za donatorstvo. Brez donacij ne moremo, saj je sistemskega denarja premalo. Eno je, da se oprema izpopolnjuje, drugo, da se amortizira, in sicer kolikor več delamo, toliko hitreje se izrabi. Pri nas je vsako leto 6000 porodov in 10.000 operacij, se pravi, da se bo ultrazvočni aparat amortiziral prej kot v kakšni manjši bolnišnici, kjer manj delajo,« je ob letošnji predstavitvi projekta Slojenčki povedal Adolf Lukanovič, strokovni direktor ginekološke klinike UKC Ljubljana. V okviru projekta so za porodnišnico zbrali 258.315 evrov.



Dojenčki in otroci nasploh so najbolj »hvaležen« vzvod za ­doniranje sredstev in največkrat se s prejetimi donacijami pohvalijo ravno v porodnišnici in na pediatrični kliniki, za katero že 23 let zbira denar Ustanova za novo pediatrično kliniko.