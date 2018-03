Državni svet bo od danes vendarle v polni sestavi

Po pritožbah in sodnih odločbah bodo elektorji izbirali predstavnika kulture in športa v drugi dom parlamenta

Skoraj štiri mesece po konstitutivni seji ter po več odločbah vrhovnega in ustavnega sodišča naj bi državni svet danes vendarle dobil še svojega zadnjega člana, ki bo zastopal interese kulture in športa.



Danes se bodo za svetniško mesto potegovali Stanislav Glažar, župan Hajdinje in podpredsednik nogometne zveze, radijec Sašo Hribar, direktor ustanove Imajo Sloveniae Janoš Kern ter režiser in dramaturg Alen Jelen. Od novembra, ko so bili izvoljeni ostali svetniki, so imeli z državnim svetom veliko dela na državni volilni komisiji (DVK) ter na vrhovnem in ustavnem sodišču.

Ob vseh peripetijah in zapletih, ki so se dogajali po lanskih novembrskih volitvah v ta nepopolni drugi dom, se tako ponovno pojavljajo dvomi o samem ustroju in nenazadnje o smislu obstoja državnega sveta.