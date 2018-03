Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o igrah na srečo

K. M., STA

Državni svet je danes z 18 glasovi za in 12 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o igrah na srečo, ki odpira trg športnih stav tudi drugim ponudnikom poleg Športne loterije. Državni zbor, ki je novelo pred enim tednom sprejel, bo moral o njej tako ponovno odločati.

Veto je predlagala skupina svetnikov, ki menijo, da spremenjena ureditev na področju športnih stav ne bo prinesla napovedanih učinkov, temveč bo poslabšala stanje na sicer urejenem področju iger na srečo.

»Neizogibna posledica odprtja trga stav je dvig skladov za dobitke, kar posledično pomeni manj koncesijskih dajatev. Sprejeti zakon predstavlja preveliko tveganje, da bi se porušil sistem dolgoročnega in stabilnega financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij,« so navedli.

Predlagatelj novele poslanec SMC Branko Zorman je po poročanju STA navedbe zavrnil in predlagateljem očital, da navajajo stališča monopolista na področju športnih stav Športne loterije, ki da so zavajajoča in namenjena temu, da bi se ohranilo sedanje stanje. Dodal je, da so bili v zadnjih mesecih, odkar je vložil predlog novele, priča »pritisku na politiko, pristranske in neobjektivne članke v kupljenih medijih, koruptivne sprege med uradniki na ministrstvu za finance in interesno skupino, zasebnim podjetjem Športna loterija«.

Zavrnil je trditve, da se bo steklo manj denarja od koncesije. Po njegovih besedah se ga bo še več, saj bodo morali skladno z novelo prireditelji stav (po njegovih besedah 80 odstotkov slovenskih igralcev športnih stav igra v tujini) v Sloveniji plačevati davke in koncesnino.

Nekateri državni svetniki so Zormanu očitali pavšalne obtožbe o lažeh in korupciji, drugi so se zavzeli za to, da se razkrije podatke o visokih izplačilih vodstvu Športne loterije in odpravninah.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Gorazd Renčelj je navedbe o »koruptivni spregi uradnikov na ministrstvu za finance« najostreje zavrnil.

Ponovil je, da noveli zakona nasprotuje, ker področja iger na srečo ne ureja celovito in ker obstajajo dvomi, da bo njen osnovni cilj dosežen. Točnih podatkov o številu igralcev v tujini ni, vprašanje je tudi, kakšen bi bil odziv tujih prirediteljev športnih stav zaradi razmeroma visokih davčnih bremen in vstopne provizije, je po poročanju STA dejal Renčelj in dodal, da ni nujno, da bi se dohodki iz naslova koncesnin zvišali, saj da bi prireditelji ob vstopu na trg ponudili višje kvote, kar bi pomenilo višja izplačila.