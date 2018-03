Dvajsetletnica ustanove ITF

Ljubljana – Ustanova za krepitev človekove varnosti praznuje dvajset let delovanja. Ustanovljena je bila za pomoč Bosni in Hercegovini pri čiščenju ozemelj, onesnaženih z minami, in pomoč žrtvam min, pozneje je delovanje razširila na številne države in različna področja človekove varnosti.



Iz organizacije, ki je delovala v eni državi in samo na področju razminiranja – prvotni namen je bil pomagati BiH pri uveljavljanju mirovnega sporazuma in odstranjevanju min – je ITF postal mednarodno uveljavljena, prepoznavna neprofitna organizacija. Ta mesec praznuje obletnico, danes je bil pri predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je častni pokrovitelj, sprejem; slavnostna govornika sta bila direktor ustanove za krepitev človekove varnosti Tomaž Lovrenčič in nekdanji minister za zunanje zadeve in prvi predsednik svetovalnega odbora ITF Boris Frlec. Jubilej bodo zaznamovali tudi s pogledom v pretekli dve desetletji, to ponazarja dvajseterica obrazov ITF – posameznikov z različnimi ozadji, ki predstavljajo pomembne dele delovanja ustanove.



Ustanova za krepitev varnosti, nekdanji Mednarodni sklad za razminiranje in pomoč žrtvam min, je s svojimi projekti do zdaj sodeloval v 31 državah in regijah, psihosocialno pomoč je dal več kot 17.500 preživelim. V preteklih dveh desetletjih so izvedli več kot 3150 projektov, zanje in za programe so zbrali okoli 430 milijonov ameriških dolarjev od zasebnih in javnih donatorjev. Očistili so 148 milijonov kvadratnih metrov ozemlja, onesnaženega z minami in neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani, v Bosni in Hercegovini in Libanonu so po letu 1998 poskrbeli za rehabilitacijo 1303 minskih žrtev.



Med dvajseterico obrazov ITF so posamezniki različnih ozadij, ki prihajajo z vseh koncev sveta, vsak od njih pa predstavlja del delovanja ustanove za človekovo varnost. To so ustvarjalci politik držav in organizacij, načrtovalci strategij, donatorji, izvajalci programov in tudi prejemniki pomoči, ki so, kot pravijo organizatorji, navdih nadaljnjemu delovanju ustanove. Večina se je proslave jubileja tudi osebno udeležila.



Med njimi so bivši vodja diplomacije Boris Frlec – s takratno ameriško zunanjo ministrico Madeleine Albright je leta 1998 podpisal pismo o nameri, ki je omogočilo dolgotrajno delovanje ITF; nekdanji direktor oddelka za razminiranje na ameriškem ministrstvu za zunanje zadeve Harry Murphey McCloy, ki je z ustanovo sodeloval skoraj od začetka; Anica Mikuš Kos, strokovnjakinja za psihosocialno pomoč, še posebno otrok, s katero že več let izvajajo programe, največ v Gazi in na Kosovem; Fatima Al A'assi, ravnateljica šole iz Gaze, ki sodeluje v projektu psihosocialne pomoči otrok; fizioterapevtka Khatera Azimi iz Afganistana, ena od zdravnic na polikliniki v Kabulu; deminerka Violeta Dukaj s Kosova, ki je sama preživela minsko eksplozijo; kmet Hasan Hamzeh iz Libanona, ki mu je čiščenje onesnaženih območij omogočilo ponovno varno pridelavo agrumov. Dijana Pleština, dolgoletna predsednica Urada za razminiranje v hrvaški vladi. Ken Rutherford, ameriški strokovnjak s področja protiminskega delovanja ter pomoči žrtvam min in eksplozivnih ostankov vojne.