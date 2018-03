Cerar: Vlada dosegla številne konkretne rezultate

Jerneja Vrtovca je zanimalo, kateri so po Cerarjevem mnenju ključni izzivi, ki čakajo Slovenijo, in zakaj jih njegova vlada ni uspela rešiti.

Ljubljana – Vlada je v dosedanjem mandatu dosegla številne konkretne rezultate, čeprav je ob začetku mandata prevzela državo v krizi, je v odgovoru na poslansko vprašanje Jerneja Vrtovca (NSi) na seji DZ poudaril premier v odstopu Miro Cerar. Poudaril je, da se zaveda nerešenih izzivov, a so morali pri svojem delu »poravnavati tudi pretekle dolgove«.

Vrtovca je zanimalo, kateri so po Cerarjevem mnenju ključni izzivi, ki čakajo Slovenijo, in zakaj jih njegova vlada ni uspela rešiti. Spomnil je, da je vlado v tem mandatu spremljala gospodarska rast, zaradi katere je priložnost za reševanje izzivov odlična. »Ključnih sprememb za boljšo prihodnost države v vašem mandatu ni bilo,« je očital Cerarju in ocenil, da je bila ob prevzemu vlade država »v kar dobri kondiciji«.

Kot je navedel Vrtovec, so plače v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno nizke, kar velja tudi za pokojnine. Poslovno okolje je počasno in okorno, 8000 mladih se vsako leto izseli iz države, v razsulu je zlasti slovensko zdravstvo. Izpostavil je tudi vprašanje prihodnosti NLB.

Cerar mu je odgovoril, da je bila ob prevzemu vodenja vlade država v krizi. Proračun je bil v slabem stanju, javni dolg je naraščal, brezposelnost je bila visoka, a jim je s »ključnim premikom« uspelo »umiriti zadeve«.

S prestrukturiranjem javnega dolga je Slovenija po Cerarjevih besedah bistveno znižala znesek za obresti, bolje upravlja tudi z državnim premoženjem. Strinjal se je, da »vsem še ne gre tako, kot bi si želeli«, zato vlada tudi sprejema nadaljnje ukrepe.

Stroški zagotavljanja varnosti bi bili večji, če ne bi bili v Natu

Na demografskem področju prihodnjo vlado po Cerarjevih besedah čaka ključen korak v smeri pokojninske reforme, je pa aktualna vlada sprejela zakone, ki ji bodo delo olajšali. Pri tem je med drugim izpostavil zakon o dolgotrajni oskrbi in strategijo dolgožive družbe.

Na očitke o slabem stanju v zdravstvu je odgovoril, da so s sprejetimi zakoni pomembno okrepili uspešnost vodenja javnega zdravstva in zmanjšali možnosti za slabe prakse. »Žal smo morali poravnavati tudi pretekle dolgove, ki jih ni povzročila naša vlada,« je dodal.

Stroški zagotavljanja varnosti za Slovenijo bi bili večji, če ne bi bila članica Nata, je v odgovoru na poslansko vprašanje poudaril premier v odstopu. Spomnil je, da vse odločitve, ki se nanašajo na krepitev Slovenske vojske kot dela Nata, temeljijo na legitimni podpori DZ in referendumski odločitvi za članstvo v zavezništvu.

Vodjo poslanske skupine Levica Luko Mesca je namreč zanimalo, zakaj je vlada pristala na zahteve Nata in bo za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki sta prioritetna cilja Nata za Slovenijo, porabila 1,2 milijarde evrov. Premierja v odstopu je tudi vprašal, ali bo pristal na zahtevo Levice po referendumu glede tega vprašanja.

Obseg korupcije se je pod to vlado zmanjšal

Cerar je na seji zatrdil, da se je v času vlade, ki jo je vodil, zmanjšal obseg korupcije, prav tako so se po njegovih besedah zmanjšala korupcijska tveganja. Po tej poti je treba nadaljevati in do korupcije zavzemati ničelno stopnjo tolerance, je Cerar dejal v odgovoru na poslansko vprašanje.

V zvezi z »nesrečno maketo« drugega tira je Cerar dejal, da zadevo obžaluje. Očitno je prišlo do nepravilnosti, za katero upa, da je zgolj napaka, na ravni razpisne komisije. Kot je poudaril premier v odstopu, je takoj zahteval ustrezne postopke, ki že tečejo, in zunanja preverjanja.