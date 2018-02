DZ sprejel novelo zakona o javnem naročanju

Ma. F., STA

Ljubljana - DZ je potrdil novelo zakona o javnem naročanju, ki bolje ščititi delavce pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s strani izvajalca javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Po njem bo lahko naročnik razveljavil pogodbo o javnem naročilu, če bo ugotovil, da izvajalec huje krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.

Kot je v današnji drugi obravnavi v imenu predlagateljev zakona, SMC in SD, povedala Janja Sluga (SMC), se v zakonu socialna klavzula nadomešča z uporabo razveznega pogoja. Prvi je izpolnjen v primeru seznanitve naročnika, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, drugi pa, da je od te seznanitve in do poteka pogodbe še vsaj šest mesecev.

V novelo zakona so dodali člen, ki ureja, da velja specialna ureditev za primere naročanja v delovno intenzivnih storitvah, ki so se izkazale za najbolj problematične. Tu se uvaja polletno preverjanje obveznih pogojev za izključitev izvajalca v vseh primerih javnih naročil, ki so sklenjena za veljavnost najmanj enega leta. Gre za 82 storitev s področja gradbeništva, strežbe, čiščenja, varovanja in cestnih prevozov.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Nejc Brezovar je v današnji obravnavi predloga zakona spomnil, da vlada predlog podpira. »Ureditev namreč sledi enemu izmed temeljnih načel zakona, to je obveznost spoštovanja delovne, socialne in okoljske zakonodaje. Predlog tudi ureja nadgradnjo e-dosjeja ter krepi socialno odgovorno javno naročanje,« je povzel.