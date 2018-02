Erjavec in Cerar danes o pismu Bruslju glede arbitraže

Be. B., STA, P. Ž.

Ljubljan – Zunanji minister Karl Erjavec je danes premiera Mirja Cerarja obvestil o vsebini pisma, ki so ga pripravili za evropsko komisijo. V njem bodo navedeni vsi elementi tožbe proti Hrvaški pred Sodišče EU zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji. Kot je po sestanku povedal Erjavec, bo vsebino pisma v četrtek obravnavala vlada, nato pa bodo z njimi seznanili odbor DZ za zunanjo politiko.

Erjavec je, kot je dejal, dobil zeleno luč, da bo vsebino pisma v četrtek na zaprtem delu seje obravnavala vlada. Nato ga bodo posredovali odboru za zunanjo politiko, takoj zatem ga nameravajo poslati v Bruselj.

Pismo po Erjavčevih besedah vsebuje elemente, ki so potrebni za vložitev tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji.

Na današnjem sestanku so poleg predsednika vlade sodelovali tudi vsi ministri, ki so člani implementacijske skupine za arbitražno razsodbo, ter odvetniška ekipa, ki bo zastopala Slovenijo.

Sklicevanje na 259. člen lizbonske pogodbe

Vsebina pisma je še strogo varovana skrivnost, je pa Erjavec zagotovil, »da je vse pripravljeno tako, kot je treba«. Glede na dosedanje informacije, ki so v javnosti, bo Slovenija to pismo Evropski komisiji poslala na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe in tako sprožila postopek v povezavi s tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe.

Postopek predvideva, da se zadeva najprej predloži Evropski komisiji, ki ima potem tri mesece časa, da se o tem izreče. Če se izreče negativno ali pa če se sploh ne izreče, to ne preprečuje možnosti, da država sama predloži zadevo Sodišču EU.

Ker po dosedanjih neuradnih informacijah pravnega ukrepanja komisije ni pričakovati, bo Slovenija najverjetneje s tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU nadaljevala sama. Erjavec pri tem opozarja, da evropska komisija v zadnjem času to vprašanje očitno obravnava kot politično, ne pravno, zato bi bilo po njegovem mnenju treba tožbo vložiti čim prej.