Pahor: Slovenija bi morala izkazati solidarnost z Veliko Britanijo

Ljubljana – Slovenija ima z Rusijo dobre odnose, prizadeva si za izboljšanje odnosov med Zahodom in Moskvo, toda v nastalih okoliščinah po poskusu atentata v Salisburyju bi morala po mnenju predsednika republike Boruta Pahorja izkazati solidarnost z Veliko Britanijo ter izpričati enotnost EU in Nata.

Tako so iz predsednikovega urada odgovorili na vprašanje STA o tem, kako bi po oceni predsednika morala ravnati vlada v luči odločitve več članic EU, Nata in drugih partnerskih držav, da zaradi napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji izženejo ruske diplomate. Pahor se je sicer v torek v Ljubljani sestal z britansko veleposlanico v Sloveniji Sophie Honey. Govorila sta o okoliščinah nedavnega poskusa umora dvojnega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji in o ukrepih držav zveze Nato in EU glede tega, več o vsebini pogovorov pa v predsednikovem uradu niso hoteli razkriti.

Vlada naj bi v četrtek razpravljala o možnih ukrepih, zunanji minister Karl Erjavec pa je danes dejal, da sam ukrepov ne bo predlagal. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP) Jožef Horvat (NSi) pa je danes za 5. april sklical sejo odbora, na kateri bi obravnavali možnost pridružitve Slovenije potezi več članic EU, Nata in drugih partnerskih držav, da zaradi napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji izženejo ruske diplomate.

Erjavec: Ni razloga za hitenje z izgonom ruskih diplomatov

Zunanji minister Karl Erjavec ne vidi nobenega razloga, da bi se morala naša država na hitro odločiti, ali bo - tako kot večina članic EU - iz države izgnala ruske diplomate, je pred začetkom koalicijskega sestanka dejal minister. Pojasnjuje, da okoliščine dogodka še vedno niso dovolj razjasnjene, zato ne kaže hiteti. Ali se bo z njegovim mnenjem strinjal tudi ministrski zbor, bo znano po jutrišnji seji vlade.



Zunanji minister Karl Erjavec Foto: Uroš Hočevar/Delo

Kot je še pojasnil Erjavec, bo vladna služba za zakonodajo pripravila natančen odgovor, ali to vprašanje spada pod »tekoče posle« ali ne. »Mnenja so, da to ni stvar vlade, ki opravlja tekoče posle. Tudi predsednik DZ Milan Brglez meni tako,« je še dejal Erjavec.

Slovenija je ena redkih držav, ki se ni pridružila pobudi več držav, da zaradi napada na dvojnega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo 4. marca v Veliki Britaniji, za kar naj bi bila odgovorna Rusija, ukrepajo zoper to državo. Najprej je Velika Britanija izgnala 23 ruskih diplomatov, od ponedeljka pa se je tej pobudi pridružilo še 25 držav. Največ, 60 ruskih diplomatov bodo izgnale ZDA. Še 18 članic EU pa 59.