Erjavec s prošnjo Bruslju za mediacijo

Be. B., STA

Ljubljana - Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je danes v Ljubljani napovedal, da se pripravlja pismo Evropski komisiji s pozivom, da bi opravila mediacijo v povezavi s problematiko prenesenih deviznih vlog. Če pa ta mediacija ne bo uspešna, bo Slovenija lahko vložila tudi tožbo pred Sodiščem EU proti Hrvaški, je povedal minister.

Erjavec je zatrdil, da se »zaenkrat ne pripravlja nobena tožba«, kar se tiče NLB oz. problematike tožb proti NLB na Hrvaškem zaradi prenesenih deviznih vlog.

Slovenija bo morda primorana uporabiti vsa pravna sredstva

»Zaenkrat še ni sprožen noben postopek glede tožbe, res pa je, da če mediacija ne bo uspešna, če sploh bo prišlo do mediacije, potem Sloveniji ne preostane drugega, kot da uporabi vsa pravna sredstva. In eno od pravnih sredstev je tudi tožba (pred Sodiščem EU v Luxembourgu),« je dejal minister.

Pismo po besedah Erjavca pripravlja ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, podpisal pa ga bo verjetno tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki sicer opravljata tekoče posle. »Ali bo odposlano, bo pa še stvar dogovora znotraj slovenske politike,« je še dejal Erjavec.

V DZ medtem tečejo prizadevanja za zaščito NLB. Parlamentarna ustavna komisija prav zdaj nadaljuje sejo o tem, kako bi z dopolnitvijo ustavnega zakona dodatno zaščitila premoženje NLB pred neveljavnimi pravnomočnimi sodbami hrvaških sodišč. Strokovna skupina komisije je prvoten predlog SDS in NSi predrugačila in pripravila alternativni predlog. Po njem bi se v ustavnem zakonu opredelilo t.i. izjemo javnega reda, na podlagi katere lahko NLB ter sodišča v Sloveniji in v tretjih državah zavrnejo izvršljivost hrvaških sodnih odločb.

Tako je predlagala jasen zapis, da so odločitve hrvaških sodišč glede nekdanjih varčevalcev v nasprotju s slovenskim javnim in ustavnim redom ter z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške ter da se ponovi stališče Slovenije, da NLB ni univerzalna pravna naslednica LB. Strokovna skupina je tudi ocenila, naj se v postopke vključi predstavnike ustavnopravne stroke.

Nadzorniki imajo čas do 31. maja

Skupščina NLB pa je danes upravi banke naložila sprejetje ukrepov za zaščito njenega premoženja na Hrvaškem. Uprava bo morala sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovila sklep vlade, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog ni skladno s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi pogodbami. Nadzorniki NLB pa morajo najkasneje do 31. maja SDH predložiti pisno poročilo o razlogih za izvedeno plačilo tožbenega zahtevka.

Po dostopnih podatkih so hrvaška sodišča doslej končala štiri postopke. Eden je bil končan v prid NLB, trije v škodo. V enem primeru so zahtevek od NLB izterjali z izvršbo, drugi tožbeni zahtevek v pravnomočni sodbi iz novembra lani v višini 1,5 milijona evrov je NLB plačala, v primeru tretjega v višini približno pol milijona evrov z obrestmi pa naj bi po pravnomočnosti že tekle zamudne obresti.