Erjavec: Šarec je nekompetenten

Kaj pravi prvak Desusa Karel Erjavec o pripravah na volitve in političnih nasprotnikih

»Če bo Marjan Šarec vodil vlado, bomo doživeli podobno izkušnjo, kot smo jo že doživeli. Zadnja leta imamo veliko izkušenj z novimi obrazi. Če bodo volilci znova tako odločili, bomo imeli še eno grenko izkušnjo. Običajno novi obrazi potrebujejo kar nekaj časa, da sploh spoznajo, kako deluje država. Vodenje občine ni enako vodenju države. To ni avantura, za vodenje države je potrebno imeti veliko znanja, izkušenj in veščin, treba je biti prepoznaven tudi v mednarodnem okolju,« je kritičen prvak Desusa Karel Erjavec.

Ocenjuje, da v Listi Marjana Šarca, ki po aktualnih javno-mnenjskih anketah vodi, nimajo stališča do nobene stvari. Zato si želijo čimprejšnjih volitev. »Čim dlje bo namreč trajala volilna kampanja, tem lažje bodo ljudje spoznali, kako prazna je Šarčeva vsebina,« je ocenil Erjavec bo današnjem vrhu stranke, na katerem so govorili tudi o pripravah na volitve.

Erjavec je poudaril, da povolilna koalicija s SDS Janeza Janše ni mogoča, saj sta si stranki programsko preveč različni.

Danes se je vrh Desusa sicer odločil tudi, da bodo njihovi poslanci dali podpise za vsa poročila preiskovalnih komisij. Stranka ima kandidatne liste pripravljene, svoje kandidate ima v vseh volilnih okrajih, osrednje točke njihovega programa pa so poprava krivic upokojencem, vdovske pokojnine, demografski sklad ter uvedba stanovanjske sheme za mlade. Desus razmišlja tudi o uvedbi posebnega ministrstva za obrt in družinska podjetja, saj se gospodarski minister s temi vprašanji ne more ukvarjati, saj je zaseden s problematiko velikih podjetij.

Šarec: Desus je pokazal kaj »zna«

»Karel Erjavec brani svojo pozicijo. Res, že dolga leta je imel on in njegova stranka možnost kaj pokazati. A če bi bili tako uspešni, kot se želijo prikazati, bi bilo v Sloveniji že marsikaj rešenega. Pa ni. Težave ostajajo bolj ali manj enake,« se na kritike prvaka Desusa odzval Marjan Šarec.

Na očitke o praznosti svojega programa, ki ga je Lista Marjana Šarca objavila na svoji spletni strani, pa prvak javno-mnenjskih anket odgovarja, da so kritike smešne. »Objavili smo glavna poglavja našega volilnega programa, ki ga bomo predstavili na volilnem kongresu 14. aprila. Vsa teme so podrobno razdelane, prav tako nimamo težav s kandidati. Tudi te bomo predstavili javnosti, kot smo napovedali,« napoveduje Šarec.