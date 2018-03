Vlada sklenila na posvet poklicati veleposlanika v Moskvi

Š. J., STA

Ljubljana – Vlada je na današnji seji sklenila, naj zunanji minister zaradi afere Skripal na posvet pokliče slovenskega veleposlanika v Moskvi Primoža Šeligo. Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je povedal, da je veleposlanik že v Sloveniji in da ga bo na posvet na zunanje ministrstvo poklical že danes.

Erjavec je v izjavi za medije dejal, da vladi ni predlagal izgona ruskih diplomatov in da je vlada soglasno sklenila, da bi bil ta ukrep preoster glede na to, da se ne ve, kdo je odgovoren za napad z živčnim strupom na bivšega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegov hčerko v britanskem Salisburyju.

»Vlada je dala napotilo, naj minister za zunanje zadeve pokliče slovenskega veleposlanika, ki deluje v Moskvi in pokriva Rusijo, in da opravim z njim pogovor, v katerem bo povedal, kako on vidi zadevo iz Moskve in tudi kako Moskva glede na vso to situacijo, ki je nastala po tem, ko so bile podane zahteve, naj se članice EU in zveze Nato ustrezno odzovejo,« je dejal Erjavec.

Predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da je to dodaten odziv k že sprejetim skupnim ukrepom Evropske unije in zveze Nato, ki jih je podprla Slovenija.

Slovenija ima z Rusijo dobre odnose, toda v nastalih okoliščinah po poskusu atentata v Salisburyju bi morala izkazati solidarnost z Veliko Britanijo ter izpričati enotnost EU in Nata, je že včeraj podal svoje mnenje predsednik države Borut Pahor.

Slovenija je ena redkih držav, ki se ni pridružila pobudi več držav, da zaradi napada na dvojnega ruskega agenta Sergeja Skripala izžene ruske diplomate.